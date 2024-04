Jeux du Québec : Marie-Philip Poulin et Joshua Roy appuient la candidature de Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a dévoilé, ce jeudi 18 avril, les deux sportifs qui prendront le rôle de porte-parole pour appuyer la candidature de la ville pour la finale des Jeux du Québec 2027.

La Beaucevilloise, Marie-Philip Poulin et le Georgien, Joshua Roy seront les deux co-porte-paroles afin de soutenir la candidature beauceronne.

« Notre première co-porte-parole est vraiment la dame des grandes occasions. On la surnomme « Capitaine Clutch » et on dit d'elle qu'elle est la Sydney Crosby du hockey féminin. (...) C'est avec une très grande fierté que nous vous présentons l'une de celles qui a le plus contribué à l'émancipation du hockey féminin professionnel : Marie-Philip Poulin », a lancé Richard Poulin, en présentation de la Beauceronne.

« Notre porte-parole masculin a été décoré d'or à deux reprises lors des Championnats du monde de hockey junior en 2022 et 2023. Ses habiletés et son travail acharné lui ont permis de se tailler une place au sein des Canadiens de Montréal. À 20 ans seulement, il est l'un des plus beaux espoirs de la jeune formation montréalaise. C'est avec une grande fébrilité que nous vous présentons le hockeyeur de Saint-Georges : Joshua Roy ».

Les deux athlètes auront pour mission de parler de la candidature de Saint-Georges afin de pouvoir donner du poids dans l'obtention des Jeux du Québec 2027. Présents sous forme de vidéo lors de l'annonce, les deux locaux avaient un message à faire passer à la population.

« Je suis vraiment heureuse d'être porte-parole de Ville Sainte-Georges, milieu candidat pour l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2027. Je sais aujourd'hui à quel point le sport m'a aidé dans mon développement et m'a permis aussi de jouer avec les meilleures hockeyeuses du monde. Avoir les Jeux du Québec en Beauce, c'est montrer à nos jeunes que tout est possible », a exprimé la joueuse de Montréal.

« Le sport, c'est ma vie. Je sais à quel point l'obtention des Jeux du Québec pour Saint-Georges, la Beauce et Chaudière-Appalaches va avoir un impact important dans le développement de nos jeunes. On a prouvé plusieurs fois en Beauce qu'on était serrés et ce qu'on pouvait faire, tous ensemble, prouvons au reste du Québec que l'on est vraiment prêt », a ajouté Joshua Roy.

Pour rappel, le comité de candidature de Ville de Saint-Georges a remis le cahier technique le 3 avril dernier et déposera le cahier numéro 2 au cours du mois de mai.