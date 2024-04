Le Complexe multisport de St-Georges reçoit le Prix du public

L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a dévoilé les projets lauréats de ses Prix d’excellence en architecture 2024 et le Complexe multisport de Saint-Georges a ainsi reçu le Prix du public.

Ce projet est un coup de cœur inéquivoque à l’issue de la période de vote du public. Réalisé par la firme ABCP Architecture, il se distingue sur les plans environnemental et social. La performance énergétique de ce projet excède les normes conventionnelles et constitue un exemple éloquent de ce type d'édifice en région.

Rappelons que ce complexe sportif représente des investissements de 42,5 M$ pour la région de la Beauce. Il regroupe quatre classes reliées directement à l’école secondaire ainsi qu’un gymnase double, une piscine semi-olympique avec 10 couloirs de natation et un bassin récréatif pour enfants. Le tout sur deux étages.

À travers les Prix d’excellence en architecture, l’Ordre aspire à sensibiliser les Québécoises et les Québécois aux multiples dimensions de la qualité architecturale en plus de valoriser le rôle de l’architecte dans la conception de milieux de vieux inspirants, pérennes et réfléchis.

Au total, onze projets ont été récompensés lors d’un gala animé par Jean-René Dufort qui s’est tenu à l’Espace St-Denis, à Montréal. Quatre distinctions ont aussi été remises à des personnes, firmes ou organisations qui s’engagent de façon exemplaire envers une architecture inclusive et de qualité au Québec.