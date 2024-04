Judo: Charline Bourque et l'équipe canadienne remportent une médaille d'argent

Les championnats panaméricains de judo se terminent avec une deuxième médaille d'argent pour Charline Bourque (-70kg).

Après avoir gagné l'argent chez les cadets, la sportive de Saint-Alfred n'avait pas remporté de médailles dans la catégorie junior. Cependant, sa fiche comptant une victoire et deux défaites lui a quand même permis d'être sélectionné pour les épreuves en équipe. « Elle a trouvé qu’elle avait vraiment fait des bons combats. Elle était vraiment contente de sa performance et c'est ce qui a fait que les coachs de l’équipe canadienne l’ont choisie pour participer au tournoi par équipe junior. Elle était vraiment contente », a confié sa mère Isabelle Lessard à EnBeauce.com.

Pour cette épreuve, il y a six catégories de poids, trois pour les filles, trois pour les garçons. Un pays affronte un pays et c’est le premier qui remporte quatre combats sur six. À ce moment-là, Charline était la quatrième à combattre pour le Canada (qui menait déjà 3-0) et elle a battu le Chili. « Elle a fait un super beau combat! », a souligné fièrement sa maman. C’est ainsi que l’équipe canadienne a dû affronter le Brésil en finale, mais malheureusement la puissance panaméricaine du judo l’a emporté. Charline a dû affronter la championne panaméricaine brésilienne. « Elle est exceptionnelle cette fille-là et elle est beaucoup plus vieille. Charline l’a “thoughé” jusqu’en prolongation! Elle peut vraiment être fière d’elle. »

Charline Bourque et ses coéquipiers remportent donc la médaille d’argent.

« C’est un tournoi très important parce que c’est un des derniers qui permet la qualification aux Jeux olympiques pour les seniors (23 ans et plus). C’est une grosse organisation. »

La prochaine étape c'est les championnats canadiens, qui auront lieu du 23 au 26 mai à Montréal. Charline va y participer dans les catégories en U18 et Senior (tout âge confondu). Ils permettront de se qualifier pour les championnats du monde qui se dérouleront cet été à Lima, au Pérou.