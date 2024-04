L'Autodrome Chaudière lance sa saison 2024 avec deux belles courses

Spectateurs et pilotes étaient de retour à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 27 avril, pour les deux premiers rendez-vous de la saison 2024 : la Triple Couronne Féminine et l'Enduro des Érables 300.

Les pilotes amateurs ont largement répondu présent lors de la seconde course avec plus d'une centaine de voitures sur la piste. EnBeauce.com vous propose un retour en images sur cette première journée de compétition.

La journée a débuté à 13 h, avec la finale de Triple Couronne Féminine qui s'est déroulée sur 50 tours. En fin de course, c'est la voiture numéro 46, pilotée par Ashley Mercier, qui l'a emporté devant Mathis Labbé et Kathy Pelletier. Ashley Mercier remporte cette course pour la seconde fois en deux ans.

Vers 14 h, ce sont plus de 100 voitures qui ont fait leur entrée sur la piste de Vallée-Jonction. L'Enduro des Érables a en effet largement dépassé les attentes de l'organisation, avec ces nombreux pilotes. Les voitures sont parties pour 300 tours dans une course folle avec plusieurs arrêts dûs aux accrochages ou accidents.

Le public, lui, semblait conquis par le spectacle et n'a pas hésité à se faire entendre pour ces deux premières courses d'une saison qui s'annonce prometteuse.