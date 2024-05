Plusieurs Condors nominés au Gala du Mérite Sportif Beauceron 

Plusieurs membres des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont été nominés dans le cadre du 45e Gala du Mérite Sportif Beauceron qui se tiendra ce samedi 11 mai dès 19 h, à la place de l’église de Saint-Georges.

Le Cégep Beauce-Appalaches sera représenté par sept nominations, tant chez les étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes, que chez le personnel et l’organisation des Condors.

« Nous sommes extrêmement fiers des succès de nos athlètes, tout comme de leur nomination au Gala du Mérite Sportif Beauceron. Leurs performances remarquables et leur engagement académique sont une source d’inspiration. Ces nominations illustrent parfaitement l’impact positif des programmes Condors sur notre communauté étudiante », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Baseball

Originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, Enrico Roy est nommé dans la catégorie baseball. Il a su se démarquer par sa polyvalence en excellant à la fois comme lanceur et comme joueur de position. Ses performances lui ont valu d’être repêché dans la Ligue de baseball majeur du Québec, en janvier dernier, dans l’équipe de Thetford Mines. Ancien joueur des Condors baseball, il endosse aussi le rôle d’entraîneur adjoint pour la saison 2023-2024 aux côtés de son coéquipier Gabriel Boucher et de l’entraîneur David Métivier.

Haltérophilie

À seulement 18 ans, la Georgienne Catherine Goupil a remporté 2 médailles de bronze au Championnat canadien senior d’haltérophilie de 2023 dans la catégorie 76 kg. Elle avait également décroché la médaille d’or lors des Championnats canadiens juniors. Ces performances lui ont permis d’être nommée dans cette catégorie alors que ses meilleures levées sont de 88 kg en arraché et de 105 kg en épaulé-jeté. L’étudiante en Sciences humaines, profil Perspective psychosociale, a aussi remporté le Championnat de la ligue de rugby féminin à 7 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) de 2022 au sein de l’équipe des Condors, en plus d’une médaille d’or au Championnat canadien de rugby l’année suivante avec l’équipe Québec.

Volleyball

Nelyane Gilbert, étudiante en Sciences humaines, profil Perspective psychosociale, occupe le poste de co-capitaine au sein de l’équipe Condors volleyball D2. Nommée dans cette même catégorie, cette excellente meneuse de jeu est reconnue pour faire preuve de constance et de leadership. En 2023, elle a été élue athlète féminine de l’année dans l’organisation des Condors et athlète la plus utile de l’équipe de volleyball lors du Gala reconnaissance Sportif du Cégep Beauce-Appalaches.

Andy Poulin, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée, fait son retour à Saint-Georges pour la saison 2024-2025. Il rejoindra les Condors après avoir été recruté en D1 au Cégep de Sherbrooke. Joueur polyvalent sur le terrain, il a été médaillé d’or en volleyball de plage aux Jeux du Québec de 2023, après avoir joué un tournoi sans perdre une seule manche, ce qui lui vaut une nomination dans cette catégorie. Andy est aussi connu dans la région pour avoir évolué cinq années en sport-études avec les Panthères de l’école secondaire Veilleux.

Entraîneur

De Notre-Dame-des-Pins, Maxime Lefebvre se distingue en tant qu’entraîneur, ayant mené plusieurs équipes à la victoire. En 2023, il a dirigé les Nomades de la Beauce vers deux titres : champions de la ligue hivernale de football intérieur de l’Arena Football Québec (AFQ) et du championnat de la Ligue de football du Québec à 9 (LFQ9). La même année, Maxime a également mené les Faucons Benjamin de la polyvalente Saint-François à remporter la ligue du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et les Patriotes de la polyvalente Bélanger à être couronnés champions RSEQ cadet D4. Par ailleurs, il est adjoint au recrutement pour les Condors football, où il coordonne les activités avec Nez rouge permettant aux jeunes athlètes de s’investir dans la communauté.

Équipe Junior

Originaires de Saint-Georges, les étudiants en Techniques d’éducation spécialisée Julien Bernard-Grenier et Andy Poulin sont en nomination pour l’Équipe Junior. Ils ont remporté la médaille d’or en volleyball de plage aux Jeux du Québec de 2023 sans avoir perdu une seule manche durant le tournoi. Julien a rejoint les Condors volleyball D2 cet hiver, tandis qu’Andy se joindra à son coéquipier cet automne pour porter fièrement les couleurs jaune et vert lors de la saison 2024-2025.

Équipe Senior

L’équipe de hockey des Condors a été nommée dans la catégorie meilleure Équipe Senior de l’année. Elle a fait son entrée dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ) à l’automne 2020, se qualifiant pour les séries éliminatoires ces trois dernières années. En 2022 et 2023, elle a atteint la finale, montrant sa constance et son talent exceptionnel. Récemment, elle a reçu le trophée de l’équipe par excellence lors du Gala reconnaissance des Sports au Cégep Beauce-Appalaches, et en 2022, elle a remporté le trophée de Champions de la division Est au Gala Méritas de la LHJAAAQ.