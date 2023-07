Quelque 335 sportifs ont participé au 3e Triathlon Abénaquis

Le 3e Triathlon Abénaquis, qui se déroulait samedi dernier à Sainte-Aurélie, a accueilli 335 participants venant des quatre coins du Québec grâce au soutien de 105 bénévoles.

« Ça a été vraiment une très belle journée, le seul bémol a été la température. Notre volet relève pour les enfants s'est terminé en queue de poisson dans un orage, mais tout le monde était content. On a eu plein de commentaires positifs », a mentionné Annie Labbé, co-organisatrice de l'événement, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. Pier-Antoine Goulet, Édith Bélanger et Bruno Vaillancourt sont également les organisateurs de cette troisième édition.

Trois catégories d'épreuves étaient au programme soit le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course), le Triathlon Sprint équipe et le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de natation, 3 km de vélo et 1 km de course).

Les résultats

Triathlon Sprint individuel masculin :

Patrice O'Bomsawin, 1:06:56

Charles-Antoine Boilard, 01:07:48

Jonathan Demers, 01:08:02

Triathlon Sprint individuel féminin:

Marie-Pier Brochu, 01:21:26

Myriam Laflamme-Caux, 01:25:37

Élodie Boudreau, 01:26:33

Triathlon Sprint équipe :

Team La Merisière (Samuel Poulin, Marc-Antoine Poulin, Francis Poulin), 01:16:42

Team La Team de feu (Liam Blanchet, Thomas Bisson, Philippe Gagné), 01:18:30

Team Les Frères Poulin (Daniel Poulin, François Poulin, Normand Poulin), 01:19:04

Le Triathlon relève n'a pas de podium, car il était organisé pour faire découvrir ce sport aux enfants.