Les deux nouveaux entraîneurs du Cool FM de Saint-Georges sont des têtes bien connues des partisans, puisqu'il s'agit de Keven Cloutier, qui avait récemment annoncé sa retraite, et Mathieu Roy, son ancien coéquipier.

En effet, c'est sur sa page Facebook que l'équipe locale en a fait l'annonce, ce lundi 13 mai.

« Le Cool FM est fier d'annoncer que Keven Cloutier sera le prochain entraîneur-chef de l'équipe ! Il sera secondé par notre ancien défenseur, Mathieu Roy ! », a lancé l'organisation.

Pour rappel, Kevin Cloutier avait annoncé sa retraite en avril dernier après la défaite contre Rivière-du-Loup.

Il avait alors dit : « Je veux aussi dire que j’ai été choyé durant toutes ces années d'avoir été traité comme un pro, par une organisation de pro et je ne nommerais pas tout le monde, mais je parle de toutes les personnes qui sont passées dans cette organisation comme gestionnaires et/ou dirigeants et je tiens à dire un gros merci à tous ces gens. (...) Merci mille fois du fond du cœur à tous et au plaisir de se croiser au Centre Lacroix-Dutil plus tôt que tard ».

Finalement, Capitaine Cloutier sera de retour devant le public qu'il affectionne tant, mais cette fois-ci dans le rôle d'entraîneur-chef. Il avait d'ailleurs confirmé son intérêt pour le coaching lors d'une entrevue donnée à EnBeauce.com, le 13 janvier dernier.

« J'aimerais beaucoup demeurer dans le hockey que ça soit dans le coaching ou peut-être la gérance et m'impliquer au niveau d'une équipe. Je pense que j'ai beaucoup à apporter avec mon expérience dans cette ligue-là spécialement », nous avait-il dit.