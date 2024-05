L'équipe de Montréal, menée par la capitaine Marie-Philip Poulin, a terminé sa course à la Coupe Walter après s'être inclinée en demi-finale face à Boston.

Il s'agissait des premières séries éliminatoires de cette nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Après avoir terminé la saison régulière, les Montréalaises ont dû affronter les joueuses de Boston en demi-finales. L'athlète beaucevilloise et ses coéquipières ont perdu 2-1, 2-1 puis 2-3. Chacun de ses trois matchs s’est joué en prolongation.

La Beauceronne conclut sa première saison régulière dans la LPHF avec 23 points, pour 10 buts et 13 aides. Elle a également marqué le premier but du dernier match de cette demi-finale et accordé une aide pour le second.