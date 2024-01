Montréal remporte le premier match de son histoire

Voir la galerie de photos

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin et ses coéquipières de l'équipe de Montréal ont remporté le tout premier match de leur histoire, alors qu'elles affrontaient Ottawa hier soir.

Ce match inaugural au sein de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) s'est déroulé devant 8 318 spectateurs en feu au TD Place à Ottawa. Il s'est soldé par un pointage de 3 à 2, après 1min04 de prolongation.

Beaucoup de pression a été portée sur le filet gardé par Ann-Renée Desbiens lors de la première période, mais aucun point n'a été marqué.

En deuxième période, Ottawa ouvre le score avec un but de Hayley Scamurra à 16min24. Moins de deux minutes plus tard, Montréal égalise grâce à Claire Dalton.

Lors de la troisième période, les filles qui se trouvaient devant leurs partisans ont marqué à 5min18, tandis que les Montréalaises ont égalisé de nouveau à 14min23 avec un but de Laura Stacey.

Avec un pointage de 2-2, le match se poursuit en prolongation où Montréal remporte la victoire grâce au point marqué par Ann-Sophie Bettez à 1min04.

MPP et ses coéquipières disputeront encore deux rencontres sur la route. Le club sera au Minnesota le 6 janvier et à New York le 10 janvier.

Elles joueront une première partie devant leurs partisans le 13 janvier, alors qu'elles recevront la formation bostonienne. Cette joute se déroulera à guichets fermés puisque les 4043 places de l'Auditorium de Verdun ont été vendues en sept minutes.

Par la suite, New York visitera Montréal au Centre Bell le 16 janvier et les Torontoises seront dans la métropole québécoise le 20 janvier (Auditorium de Verdun).