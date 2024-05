Autodrome Chaudière : Maude Sylvain décroche la première place

Malgré l’incertitude de la météo, les dirigeants ont obtenu le soutien des pilotes pour patienter et tenter de faire le programme, coûte que coûte, ce samedi 18 mai, à l'Autodrome Chaudière.

Ce fût un pari gagnant puisque la température à tourner en faveur de la piste de Vallée-Jonction au grand plaisir des équipes, des pilotes, des employés et des spectateurs!

Cela a été une autre soirée plus que parfaite pour la jeune Maude Sylvain, originaire de Saint-Georges, puisqu’elle a remporté sa qualification et la finale de 30 tours. À l’arrière les Vincent Blouin no.425, Bobby Bureau no.28, Clovis Poulin no.95 ont mis les bouchées doubles pour tenter de joindre Sylvain no.12. Une finale de 30 tours qui s’est déroulée à vive allure avec un seul le drapeau jaune, soit celui de compétition.

Le podium est donc constitué de Maude Sylvain en première position, suivi de Bobby Bureau no.28 et de Vincent Blouin no.425. Le top 5 quant à lui est composé de Samuel Langlois no.84 en quatrième position et de Ashley Mercier no.46.

Ce sont finalement 33 voitures qui se sont présentées pour le Claude Leclerc 150. Soit 22 voitures du Québec et 11 voitures des États-Unis.

Le groupe a été scindé en 4 groupes pour les qualifications. Ces dernières ont été remportées respectivement par Maxime Gauvreau no.17, Patrick Cliche no.44, Jeff Côté no.51 et Jesse Switser no25NH. Alexendre Tardif et Fortin Drywall, a été challengé par Raphaël Lessard no.48 du début de la course jusqu’au 115e tours, ou malheureusement, ce dernier a été contraint d’abandonner la course.

Ils ont offert de beaux et respectueux « side by side » à de nombreuses reprises, tenant les spectateurs sur le bout de leur siège. Derrière les pilotes ont travaillés durs pour monter les positions, tentant le 2 de large et même le 3 de large. Babe Brown no.47NH, Patrick Laperle no.0, DJ Shaw no.04VT, Kasey Beattie no45NH, Jeff Côté no.51 et Dereck Gluchacki no03MA, pour ne nommer que ceux-ci, n’ont jamais baissés les bras!

Au final, on retrouve Alexendre Tardif en première position, suivi de Patrick Laperle no.0, commandité par Les Habitations Dany Lagacé et Excavation René Morency, et Gabe Brown no.47NH. Le top 5 est clôturé de DJ Shaw no.04 et Kasey Beattie no45NH.

Pour leur première sortie de la saison 2024, ce sont 18 voitures qui se sont présentées à l’Autodrome Chaudière pour prendre part à une finale de 100 tours en Série Sportsman Unitool.

Ce fût, sans contredit, un parcours presque sans tâche de Sylvain Labbé no.40. Mickael Isabelle a bien tenté de lui faire perdre l’avantage. Un 100 tours qui s’est déroulé rondement sans trop de débordement.

Finalement, après inspection, c’est Frédérik Ladouceur no.51 qui termine au premier rang, suivi de William Roberge no.83 et de Mickaël Isabelle no.77 en troisième position. Le top 5 est clôturé de Tristan Maheu no.64 et de Pier-Olivier Lizotte no.18.

Soirée parfaite à la mémoire de Jos Garage en Nascar Vintage ! En effet, Maxime Gagné no.43, a non seulement gagné sa qualification mais a remporté les grands honneurs de la finale de 30 tours.

Cette dernière fût teintée de malheureux incidents de courses, ayant contraint certains comme Claude Goupil no.71 et Dave Gagnon no.85, à l’abandon. Tout de même, les rutilants bolides de la division Nascar Vintage ont offert une solide prestation! Patrick Verner est venu chauffer les fesses de Gagné lors des relances mais ce dernier a été victime d’une crevaison en fin d’épreuve.

Le carcount devrait être revu à la hausse pour la prochaine épreuve puisque certaines voitures n’étaient pas fin prêtes pour prendre part aux différentes épreuves. C’est Claude Jean no.10, qui termine au second rang, suivi d’Alexandre Tessier no.34. Le top 5 est clôturé par Patrick Verner no.77 et William Bussières no.70.

En Nascar Sport Compact Développement un valeureux contingent de 18 voitures se sont partagé la piste dans cette épreuve de 30 tours. Le groupe a initialement été séparé en 2 groupes distincts pour les séances de qualifications.

Ce sont Jacob Laliberté no.38, et Francis Martel no.19 qui ont respectivement remporté leur « heat ». Une division disciplinée en piste et qui offre tout qu’un spectacle! Laliberté a pris la tête de l’épreuve jusqu’au « yellow competition » et c’est à ce moment précis, où le peloton s'est regroupé, que la jeune recrue, Dale Côté no.59 a pris le devant de la course pour ne plus regarder à l’arrière.

Le podium est donc en première position, Côté no.59, en second rang on retrouve Jacob Laliberté no.38 et finalement, Sandrine Labbé no.40. Le top 5 est clôturé par Hémaël Vallières no.33 et Léonie Perreault no.48.

L’Autodrome Chaudière donne rendez-vous le 1er juin pour la visite de la prestigieuse série NASCAR Canada qui prendront part à une course de 300 tours. Au programme également, un 100 tours Truck et Sportsman Québec.