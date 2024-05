Alexandre Tardif remporte sa première victoire en série américaine

C’est en sol beauceron qu’Alexandre Tardif, de Notre-Dame-des-Pins, a remporté sa première victoire en carrière de l'American Canadian Tour, dans le cadre de la course Claude Leclerc 150, présentée samedi à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Tardif prenait le départ de la course de 150 tours de la deuxième position, avec comme compagnon sur la première ligne Jonathan Bouvrette, un autre Québécois régulier de la série américaine.

Tardif s’est élancé en piste avec confiance et détermination. Il s’est emparé de la position de commande dès le premier tour de la course, place qu’il a su conserver jusqu’à la toute fin de l’épreuve sauf pour un seul tour. C’est le Joselois Raphaël Lessard, qui faisait la vie dure au meneur de l’épreuve à cet instant, qui a réussi à la lui ravir le temps de quelques secondes. Tardif et Lessard se sont bagarrés de belle façon, roulant à deux de large et offrant aux amateurs un spectacle captivant. La course était à son sommet d'excitation avant que Lessard ne soit contraint à l’abandon pour des ennuis mécaniques, au 115e tour. Tardif a ensuite dominé cette finale jusqu’à la fin de l’épreuve sans vraiment être inquiété.

La deuxième place de la finale revient à Patrick Laperle qui arborait le numéro 0NH pour l’occasion. Il a réussi l’exploit de se maintenir dans le top 3 pendant plus de 125 tours, profitant de l’abandon de Lessard pour gagner une place supplémentaire. Pour sa part, Gabe Brown, du New Hampshire complète l’épreuve en troisième place, améliorant du même coup ses chances de rejoindre Derek Gluchacki, en tête du championnat ACT, ce dernier ayant connu une sortie difficile samedi dernier.

La quatrième place revient à D.J. Shaw, qui a réalisé une spectaculaire remontée. Le pilote du Vermont prenait le départ du 18e rang. Il a flirté avec le podium occupant la 3e place pendant 25 tours avant de devoir la céder à Brown qui était plus rapide. Kasey (45NH) Beattie complète le top 5 de cette épreuve alors que rien n’annonçait une telle performance de sa part lors des essais.

Deux courses en une

Les pilotes du Québec amassaient des points au classement général de la Série ACT LMS Québec XPN World par le fait même. Les points de la finale ont été octroyés en appliquant le système de pointage, mais en considérant uniquement les résultats des pilotes inscrits à la série XPN World.

Ainsi, Alexandre Tardif obtient les 75 points prévus pour sa victoire et 10 points bonis pour avoir mené le plus grand nombre de tours, ce qui le propulse à la première position au championnat après deux programmes.

Jeff Côté, de Beauceville, renoue avec les bonnes nouvelles cette semaine puisqu’il a été le deuxième meilleur pilote québécois en piste avec sa 6e position en finale, soit une place devant Jonathan Bouvrette. Ce dernier a gravi les échelons jusqu’à la 7e place après avoir été relégué au 25e rang en raison d’un arrêt dans les puits au 24e tour. Côté et Bouvrette obtiennent ainsi les points de la 2e et de la 3e place dans le groupe de pilotes du Québec.

Le top 10 de la finale est complété par William Larue, Patrick Cliche, et Dany Trépanier, leur octroyant du même coup les points des 4e, 5e et 6e places au Québec pour cette finale.