La série Nascar Canada de retour ce samedi à Vallée-Jonction

La série Nascar Canada revient en Beauce pour le plus grand plaisir des amateurs de stock car, ce samedi 1er juin, à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

L’an dernier, c’est Marc-Antoine Camirand no.96 qui avait raflé les grands honneurs lors de la course. Il avait été suivi de Treyten Lapcevich no.20 et Raphaël Lessard no.92, qui remplaçait Dexter Stacey pour l’occasion.

Cette année 2024 part en force pour Camirand car ce dernier a remporté la première course de l’année au Canadian Tire Motorsports Park. La liste des pilotes inscrits pour l’épreuve de 300 tours de ce samedi n’est pas encore disponible par Nascar Canada mais nous pouvons affirmer

que Raphaël Lessard sera de la partie!

En plus de cette Série, les pilotes de la division Nascar Truck seront présents pour 100 tours, le tout. William Roberge no.83 est en tête du classement avec seulement 3 points le séparant de

Cédric Lemay no.16. Nez à nez au 3e rang on retrouve Jérémy Bergeron no.81 et Martin Bisson no.19. Déjà une dizaine de camionnettes ont confirmé leur présence! Cette catégorie rassemble beaucoup de pilotes expérimentés.

Également, les pilotes de la Série Sportsman Québec seront présents pour prendre part à une épreuve de 100 tours, le tout chapeauté par Les Constructions Yvon Labbé. De leur côté, c’est William Roberge no.83 qui est en tête du classement avec un seul point d’avance sur Frédérik Ladouceur no.51.