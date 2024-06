Les voitures antiques débarquent sur l'île Ronde de Beauceville

La série Nascar Canada revient en Beauce pour le plus grand plaisir des amateurs de stock car, ce samedi 1er juin, à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. L’an dernier, c’est Marc-Antoine Camirand no.96 qui avait raflé les grands honneurs lors de la course. Il avait été suivi de Treyten Lapcevich no.20 et Raphaël Lessard no.92, qui ...