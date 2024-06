Tandem Actif: du plein air en duo pour personnes handicapées et accompagnateurs

Provenant d’une demande des personnes handicapées, le site Internet de Tandem Actif est le premier en son genre au Québec. Il permet à des personnes handicapées de pratiquer des activités en plein air de façon sporadique, flexible avec des accompagnateurs sportifs d’expérience.

Les personnes ont l’opportunité de créer un duo optimal pour chacune des sorties. Elles pourront pratiquer, pour le moment, la randonnée, la planche à pagaie, le vélo, le kayak, le ski de fond et l’escalade. D’autres activités sportives se grefferont au fur et mesure qu’il y aura de la demande. Un volet culturel est aussi envisagé.

Les Associations régionales de loisir pour personnes handicapées (ARLPH) de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches recrutent personnes handicapées et accompagnateurs. Également, les associations soutiendront les accompagnateurs dans le développement de leurs compétences en offrant des formations. Ainsi, les personnes qui pratiquent une activité de plein air pourront être bien outillées pour réaliser un accompagnement personnalisé lors de sorties.

Les personnes handicapées y voient déjà plusieurs bénéfices incluant entre autres :

- Autonomie dans la pratique d’activités de plein air,

- Accomplissements personnels et vie plus active,

- Flexibilité et adaptation,

- Favoriser une meilleure santé physique et mentale.

Ce site Internet a été développé avec l’aide financière de 190 000 $ du gouvernement du Canada par le Fonds de relance des services communautaires.