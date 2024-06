Flag-football: un premier championnat pour L’Embâcle

Dimanche se tenaient les tout premiers championnats provinciaux scolaires de flag-football du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) sur les terrains de l’école secondaire de Saint jean Eudes à Québec.

L'équipe l’Embâcle, de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce, était représentée dans la catégorie juvénile masculin, composée exclusivement de joueurs de football de l'établissement.

Après une saison sans défaite (cinq victoires, aucun revers et un match nul) les joueurs de L’Embâcle passaient directement en demi-finale de ligue ce dimanche. Pour le premier match, les champions de la saison régulière affrontaient les gagnants du match quart de finale, les Pionniers (1-5). Sous une pluie torrentielle l’équipe de L’Embâcle a remporté une victoire écrasante par la marque de 42 à 0.

Pour le match ultime, les représentants de la PBV avaient comme adversaire les vainqueurs de l’autre demi-finale, le Cyclone du Collège Champigny (5-1). Lors du seul affrontement entre les deux équipes en saison régulière, L’Embâcle l’avait emporté par la marque de 31 à 25. On était en droit de s’attendre à un duel serré entre les deux équipes. La mauvaise température n’a pas refroidi l’ardeur des joueurs de L’Embâcle. La défensive a été dominante avec plusieurs interceptions et l’attaque a encore été à la hauteur de la situation. Marque finale: victoire de L’Embâcle 40 à 12, pour remporter ainsi un premier championnat dans ce sport de plus en plus populaire.