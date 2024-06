L’Américain Tyler Stites endosse le maillot jaune

L’Américain Tyler Stites, de la formation Project Echelon, a remporté de belle façon la première étape du 36e Tour de Beauce, endossant du même coup le maillot jaune, mercredi, à Saint- Gédéon.

Avec quelques longueurs d’avance sur ses plus proches poursuivants, le cycliste de 26 ans a pu célébrer un peu avant la ligne d’arrivée après un effort de 4 h 21 m 21 secondes.

Vainqueur du Tour de Gila en avril et 2e du classement général en Beauce l’an dernier, Stites a ajouté une victoire à son palmarès en battant un autre Américain de 27 ans, Kent Ross, de l’équipe Expeditors. Le gagnant avait également remporté deux étapes ici en 2023. D’entrée de jeu, Stites lance ainsi un sérieux avertissement à ses adversaires.

Un Québécois sur le podium

Le Québécois Gregory Santiago Zapata complète le podium. Un peu surpris, l’athlète de 22 ans de Sherbrooke était fier de sa performance.

« Je m’attendais à une étape rapide mais pas à ce point. Personne ne s’entendait pour mener une bonne échappée », a expliqué le cycliste membre de l’équipe du Québec.

Avec 45 km/ h de moyenne, le rythme élevé n’a pas donné de marge de manœuvre aux fuyards. Aucun groupe n’a réussi à creuser un écart supérieur à une minute. Ethan Powell, Cade Bickmore et Erik Inkster ont tenté leur chance en fin de parcours mais leur tentative a échoué comme les autres.

« Je suis un peu malade depuis lundi et je ne me sentais pas très bien mais j’ai vu une opportunité dans la dernière difficulté. Je l’ai fait un peu à la passion et je suis super content », a ajouté Santiago Zapata, qui enfilera le maillot rouge du meilleur jeune de moins de 23 ans.

Au 4e rang de cette première étape, on retrouve Brendan Rhim, champion du Tour de Beauce 2019 et coéquipier de Tyler Stites.

En plus du jaune, Stites a garni sa collection en raflant également le maillot du classement aux points.

Le maillot du classement de la montagne sera porté par le Français Arthur Liardet (Team N’Side).

Plusieurs chutes

Cette étape inédite de 198 kilomètres a amené les athlètes sur les routes de Beauce-Sartigan, du Granit et de la Haute-Beauce. La journée a été marquée par plusieurs chutes, dont une impliquant une vingtaine de coureurs. Le vétéran Bruno Langlois, qui dispute son 23e Tour de Beauce à l’âge de 45 ans, a notamment été blessé à la hanche, au coude et au genou.

Le départ de la 2e étape a lieu aujourd'hui à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Le Tour de Beauce 2024 couronnera son nouveau champion dimanche. Après une pause forcée de trois ans, Luke Valenti l’avait emporté en 2023 mais il a gradué chez Israel Premier Tech Academy cette saison.

La plus ancienne course par étapes sur route masculine de l'UCI au Canada aligne 147 coureurs de plus d’une douzaine de pays répartis en 21 équipes. Les cinq étapes totalisent 725 kilomètres.