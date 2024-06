Les 21 équipes du Tour de Beauce se sont élancées ce matin

Voir la galerie de photos

Les 147 coureurs répartis en 21 équipes du 36e Tour de Beauce se sont élancés pour leur premier départ de la compétition, ce mercredi matin à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Cette première étape est une boucle de 198 kilomètres. Il s'agit de la plus longue jamais réalisé dans le cadre de cette compétition. Cette longue et éprouvante virée amènera les athlètes sur les routes de Beauce-Sartigan, du Granit et de la Haute-Beauce. Ils descendent jusqu'à Lac-Mégantic, avant de remonter par Lambton, Saint-René et revenir à Saint-Gédéon.

Aperçu des autres étapes

Cette édition du Tour de Beauce offrira aux athlètes un parcours repensé totalisant quelque 725 kilomètres.

Étape 2 Saint-Odilon-de-Cranbourne - 13 juin

Plus courte, mais non moins ardue, cette deuxième étape traditionnellement présentée en lever de rideau du Tour, dans le secteur des Etchemins, amènera les coureurs jusque du côté nord du Massif du Sud et dans les escarpements sinueux et bossus de Dorchester. Les grimpeurs seront bien servis par ce parcours de 164 km des plus accidentés dont le départ et l’arrivée s’effectueront au cœur du bucolique village de Saint

Odilon-de-Cranbourne.

Étape 3 Desjardins - 14 juin

Étape mythique s’il en est une, ce parcours de 169 km fera à nouveau voir des étoiles aux athlètes, avec en guise de finale, l’ascension tant redoutée du Mont-Mégantic, la plus haute route pavée du Québec. Le tracé de cette étape a été grandement transformé cette année et amènera les coureurs jusqu’à la municipalité de Bury, au cœur du Haut-Saint-François en Estrie. Le lancement de cette folle chevauchée sera à nouveau donné au centre-ville de la municipalité de Lac-Mégantic.

Étape 4 Ville de Québec - 15 juin

Encore cette année, la vieille capitale sera le théâtre du désormais célèbre critérium sillonnant les alentours de la colline parlementaire sur un circuit de 2 km réalisé à 35 reprises (soit 70 km). Un spectacle électrisant qui promet d’en mettre plein la vue aux nombreux spectateurs présents.

Étape 5 Ville de Saint-Georges - 16 juin

Autre étape signature du Tour de Beauce, le circuit urbain de clôture constitue une valeur sûre ayant acquis une indéniable notoriété au sein du peloton de l’America Tour. Il y a fort à parier que rien ne sera joué au départ de cette dernière étape longue de 122,4 km qui promet d’être chaudement disputée avec 12 tours de 10,2 km. À nouveau cette année, le site de départ/arrivée se situera aux abords de l’usine Venture au cœur du centre-ville de Saint-Georges.