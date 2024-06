Carrosserie: les élèves du CIMIC présentent leur "dune buggy"

Les quinze élèves finissants du programme Carrosserie, en formule Duplex au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, ont dévoilé aujourd'hui leurs projets de fabrication d’un dune buggy.

Il s'agissait de la consécration d'un travail de presque 1 000 heures étendues sur deux ans pour ces élèves qui font leur secondaire 4 et 5 parallèlement au DEP Carrosserie. Durant ces deux années, ils ont conçu de A à Z un dune buggy par équipe de deux ou trois personnes.

« Ils ont seulement les essieux, les pneus, le siège et le moteur au départ », a mentionné Nancy Dulac, du Centre de services scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE).

En respectant des mesures imposées, ils ont pu créer leur engin. Ils ont aussi fait l'électricité interne avec les lumières et un système de son. « Tout ce qui serait fait sur un véhicule en carrosserie, est fait sur un projet de dune buggy », a ajouté la responsable. Pour finir, les dernières étapes permettent de travailler la créativité en créant un projet esthétique à leur image et selon leurs goûts.

« Je développe beaucoup la partie créativité. Tout le monde à la même base, mais une fois que c'est fait, je laisse libre cour à l'imagination », a expliqué Carl, enseignant en carrosserie depuis 2017. « Chaque équipe doit me présenter un plan avec ce qu'ils veulent faire, les couleurs, les dessins, les modifications. À partir de ça on essaie de modifier pour que le design et les couleurs se marient bien ensemble. » Il a également souligné avec enthousiasme. que les projets sont différents tous les ans.