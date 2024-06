Bilan d'une nouvelle fin de semaine de course à l'Autodrome Chaudière

L'Autodrome Chaudière a eu un programme riche au cours de la dernière fin de semaine.

Nascar Truck Kenny U-Pull

La division Nascar Truck s’est présentée avec 13 camionnettes et a offert une bonne prestation. Les séances de pratique laissaient entrevoir Martin Bisson no.19 et William Roberge no.83 comme étant les favoris. Quant aux qualifications, la première fût l’affaire de Jimmy Gagné no.4, commandité par Portes et Fenêtres Husky et Bar de l'ouest Saint-Georges et la seconde fût remportée par Erik Junior Lehoux no.21, chapeauté par Steeltec Construction. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont lancé l’épreuve de 100 tours. Rapidement, c’est Lehoux no.21 qui prend les devants facilement dans la première partie de l’épreuve, mais fut contraint à l’abandon passée la mi-course. Anthony Lessard no.192 qui partait du 8e rang, prit les rênes du peloton et ne regardera pas à l’arrière jusqu’au 100e tours. À l’arrière, une chaude lutte s’est installée pour la 2e et 3e position entre Jérémy Bergeron no.81 commandité par Menuiserie Bergeron et XPN, Cédric Lemay no.16 et Martin Bisson no. 19. Notons le drift contrôlé de William Roberge no.83 dans la courbe numéro 2 qui a ramené sa camionnette avec des mains de maître! Finalement, Lessard no.192 chapeauté par XPN et Duroy Electrique qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Lemay no.16 et de Bergeron no.81. Le top 5 est clôturé par Bisson no.19 et de Jimmy Gagné no.4.

Nascar Sport Compact Développement Desbiens Fer et Métaux

La relève de l’Autodrome Chaudière s'est, encore une fois, présentée fièrement avec 22 voitures en piste. Scindé en 2 groupes pour les qualifications, la première fût l'affaire de la jeune recrue, Dale Côté no.59 commandité par KF Comptabilité et Clément Poulin Pièces et Autos usagées. La seconde qualification fût remportée par Jérémy Poulin no.18, chapeauté par Clément Poulin pièces d’auto et Slimwave Technologies. Déjà, les séances de qualifications promettaient une finale de 40 tours, relevée! Ce sont Sandrine Labbé no.40 et Poulin no.18 qui ont lancé le départ. Encore une fois, le spectacle valait le déplacement. Les pilotes ont travaillé sur la préparation de leur voiture et le contingent est de plus en plus resserré lors des épreuves. Labbé no. 40, propulsée par Construction Yvon Labbé et Dépanneur Jean-Paul Lessard a mené le groupe pendant plus de la moitié de la course avant que Dale Côté no.59, ne la lui prenne. À l’arrière, la compétition était forte pour les positions 3 et 4, entre Jacob Laliberté no.38, Poulin no.18, Francis Robillard no.98, Félix Saint-Pierre no.77 et Hémaël Vallières no.33. La finale se conclut donc avec Côté no. 59 au 1er rang, suivi de Sandrine Labbé no.40 et de Jacob Laliberté no.38, ce dernier étant commandité par Carrelage Expert Pascal Bougie et Pièces d'auto Fernand Bégin. Les positions 4 et 5, appartiennent respectivement à Jérémy Poulin no.18 et Francis Robillard no.98

Nascar Sport Compact Senior Mac Construction

Du côté de nos vétérans, ce sont 10 voitures qui se sont déplacées pour la finale de 50 tours. Dès les séances de pratique, Bobby Bureau no.28, commandité par St-Georges Transmission et Carrelage Xpert Pascal Bougie, nous a démontré que sa voiture était la plus performante du circuit et ce dernier a également remporté son groupe de qualification. C’est Maude Sylvain no.12, chapeautée par Transport F Express et Hôtel Le Concorde, qui a

mené le deuxième groupe de qualification. Le départ de l’épreuve a été donné par Eric Desponts no.51 et Eric Thibault no.3 et ce dernier a mené l’épreuve du début à la toute fin. Derrière Bureau no.28 a tout tenté pour se tailler une place parmi les meneurs, mais il a dû composer avec une voiture endommagée. À l’arrière, Mathis Labbé no.40, Sylvain no.12 et Vincent Blouin no.425 n’ont jamais baissé les bras pour accéder à la 3e marche du podium. Thibault no.3 monte sur la première marche du podium et il est suivi de Bobby Bureau no.12 en 2e position et de Maude Sylvain no.12 en 3e position. Le top 5 est clôturé de Mathis Labbé no.40 et de Vincent Blouin no.425.

Nascar Vintage Excavation A.D. Roy

Les rutilants bolides de la division Nascar Vintage ont foulé la piste avec 12 pilotes. Ce fut et de loin, l’une de leurs meilleures courses cette saison avec plusieurs tours consécutifs à 2 de large. Revenons aux séances de qualifications qui ont donné lieu à de belles batailles. La première fût remportée par Claude Jean 10ME, commandité par Gourgue Racing Engine et la seconde par Maxime Gagné no.43, sponsorisé par Pièces d’autos Économiques et Construction LPJ. La finale de 50 tours se déroula à toute allure. Alexandre Tessier no.34 prit les devants dans les premiers tours et fût intouchable le restant de l’épreuve. Le peloton étant très resserré et les dépassements presque impossibles, les pilotes ont dû jumeler patience et respect, ce qui est tout à leur honneur! Au final, Tessier no.34 monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Patrick Verner no.77 commandité par Garage Michel Dupont Pointe du Lac et Déneigement Stéphane Bernard en 2e position et de Maxime Gagné no.43 en 3e position. Le top 5 est clôturé par Martin Lacombe no.33 et de Claude Goupil no.71

Légendes modifiées Mac Rod Shop

C’est un contingent de 18 légendes modifiées qui se sont présentées à l’ouverture hier. Ils ont été divisés en 2 groupes pour les qualifications. La première fut remportée par Félix-Antoine Comeau no.62 et la seconde par Maxime Tardif no.66. Ce sont ces deux derniers qui ont lancé le départ de la finale de 100 tours, une présentation de Mac Rod Shop. La première partie de l’épreuve fut menée en partie par Tardif et par Gabriel Jeannotte no.49. Partant du douzième rang, Marc-André Cliche no.98 a su remonter le peloton patiemment pour atteindre la tête vers la mi-épreuve. À la relance du 50e tour, Cliche et Jeannotte nous ont offert une belle rivalité. À l’arrière, Maxime Tardif no.66 et Alexandre Gauthier no.84 auront tout tenté pour obtenir le 3e rang, et ce, sans relâche. La podium est donc constitué de Marc-André Cliche no.98, Gabriel Jeannotte no.49 et de Maxime Tardif no.66. Le top 5 est clôturé par Gauthier no.84 et Gabriel Landry no.04.

Prochain rendez-vous à l’Autodrome Chaudière, le 13 juillet avec un 337 tours ACT LMS Qc, une présentation Groupe Bégin. Ils seront accompagnés des divisions Nascar Vintage (40 tours), Nascar Sport Compact Sénior (30 tours), Nascar Sport Compact Développement (30 tours) et Légendes Modifiées (50 tours).