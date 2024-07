Plus de 1,8 M$ investis dans huit projets sportifs de Beauce-Nord

Un montant total de 1 872 411$ a été investi pour soutenir la réalisation de huit projets dans Beauce-Nord grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air - (PAFIRSPA).

L'objectif commun des projets sélectionnés est de favoriser l’accès des citoyens de la circonscription à des infrastructures de qualité pour la pratique de sports, de loisirs et d’activités de plein air.

« C’est avec grand enthousiasme que j’accueille cette bonne nouvelle. Huit projets retenus aux quatre coins de Beauce-Nord, autant en MRC Beauce-Centre que Nouvelle-Beauce, et ce, pour le plus grand plaisir des communautés mentionnées plus bas », a mentionné Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Le PAFIRSPA permet à une vaste gamme d’initiatives de se concrétiser et ainsi répondre positivement aux besoins variés des communautés à travers le Québec en termes d’infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il comprend deux volets distincts. Le premier vise la rénovation, la mise aux normes, la construction ou l’aménagement d’infrastructures destinées à promouvoir l'activité physique et le second vise spécifiquement l’aménagement et la modernisation des infrastructures de plein air.

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent fortement à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés », a indiqué Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Pour Beauce-Nord, six projets ont été retenus dans le cadre du volet 1, alors que deux sont financés par le second volet.

Volet 1

- Saint-Jules - Construction d’un nouveau centre de loisirs: 556 486$

- Sainte-Hénédine - Reconstruction du bâtiment de services de la piscine municipale: 191 968$

- Saint-Elzéar - Aménagement d'une surface multifonctionnelle (sportive et récréative): 153 425$

- Saint-Lambert-de-Lauzon - Construction d'un terrain de baseball synthétique 9U et moins: 330 885$

- Beauceville - Rénovation des terrains de tennis et ajout d’un terrain de pickleball: 297 592$

- Tring-Jonction - Rénovation de la patinoire municipale: 149 911$

Volet 2

- Saint-Bernard - Mise à niveau des sentiers du boisé du Cap: 95 415$

- Club Parentaide Beauce-Centre - Aménagement du parc de sentiers aériens: 96 729$

« Je suis par ailleurs convaincue que ces investissements sont essentiels à la vitalité économique de nos régions, car de telles infrastructures jouent un rôle clé dans l’attraction de travailleuses et travailleurs de plusieurs secteurs stratégiques de notre économie, contribuant ainsi à notre vision d’un Québec fier et économiquement prospère », a conclu la ministre.

À l’échelle nationale, 321 projets ont été choisis, soit 201 dans le cadre du volet 1 et 120 dans le volet 2.

Pour Chaudière-Appalaches, on parle de plus de 27 M$ pour soutenir la réalisation de 39 projets au total.