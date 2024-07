Six projets d'infrastructures sportives retenus par Québec en Beauce-Sud

Le Gouvernement du Québec a annoncé, ce mercredi 3 juillet, une aide financière à six nouveaux projets d'infrastructures sportives dans la circonscription de Beauce-Sud, dans le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

À noter que le projet de stade de soccer soumis par la Ville de Saint-Georges n'a pas été retenu parmi les nombreuses candidatures.

« Depuis notre arrivée comme député de Beauce-Sud, nous avons investi massivement dans plus de 40 nouvelles infrastructures de sports et de loisirs dans les municipalités de la circonscription. Le plus notable parmi ceux-ci est certainement notre investissement de 36 millions de dollars pour la réalisation et la construction du premier Complexe multisport en Beauce, voisin de la Polyvalente Saint-Georges, inauguré l’an dernier », a expliqué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

« Ceci s'ajoute aussi à 7 M$ supplémentaires pour la piste d'athlétisme et de nouveaux plateaux sportifs de la Cité étudiante, dont les travaux sont présentement en cours. Seulement dans le secteur de la Cité étudiante, c’est donc un montant de 43 millions de dollars en argent neuf qui ont été investis, depuis 2018 ».

Sur l'appel à projets 2023-2024, voici la liste de ceux qui ont été validés par le gouvernement :

Saint-Honoré-de-Shenley - Rénovation du centre culturel et sportif municipal.

Saint-Benoît-Labre - Mise en place d’un premier parc de planche à roulettes pour les jeunes de la municipalité.

Saint-Côme–Linière - Mise aux normes du terrain de basketball.

Saint-Gédéon-de-Beauce - Construction de jeux d’eau.

Saint-Prosper - Mise à niveau du Sentier Cap Roy.

Saint-Benjamin - Création d’un parcours d’hébertisme.

« Pour ce qui est de ce présent appel à projets, les 6 nouveaux projets retenus viendront sans aucun doute bonifier la qualité de vie des jeunes et des citoyens de la Beauce. Il faut par ailleurs noter que ce tout nouveau programme a connu un très fort engouement aux quatre coins du Québec, puisqu’un total de 967 projets représentant plus de 2,5 milliards de dollars ont été déposés, alors que l’enveloppe disponible pour ce premier appel à projets représente une somme, historique d’ailleurs, de 300 M$ de notre gouvernement », a complété le député.

L’aide totale représente un investissement de 366 253$ pour les six projets.