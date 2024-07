La Randonnée Jimmy Pelletier amasse plus de 500 000 $

Courtoisie | Randonnée Jimmy Pelletier

Sur la photo, de gauche à droite : à l’arrière: Michel Dallaire, chef de la direction Groupe Dallaire et co-président d’honneur 2024; Mathieu Olivier, président du CA d’Adaptavie; Marc Provost, président de la Fondation Québec Partage; Martin Coulombe, VP chez Pomerleau et ancien co-président d’honneur; Hugo Germain, VP opérations chez Germain Hôtels et co-président d’honneur 2024; Catherine Gendron, VP du CA d’Adaptavie; Remy Martineau, VP de TBC Constructions Inc, et membre du CA d’Adaptavie; Dr Alexandre Denault, chirurgien orthopédiste et membre du CA d’Adaptavie. À l’avant: Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie et de la Randonnée Jimmy Pelletier, et Jimmy Pelletier, fondateur et organisateur de la randonnée qui porte son nom.