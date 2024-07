Une 4e place pour le Drakkar de Beauce

C’est avec une équipe composée de 13 rameurs que le Drakkar de Beauce s’est présenté, samedi dernier, au Festival de la Rivière de Shawinigan.

Cet événement comptait plusieurs courses, récréatives et compétitives, dans diverses disciplines (canot, SUP, kayak, etc.).

Du côté des rabaskas (R9), la journée du samedi comportait deux courses, dont les temps combinés permettaient de cumuler des points au classement du circuit provincial de l’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ).

La première course consistait en un circuit de bouées de 20 km. Le Drakkar de Beauce a terminé en 4e position sur sept équipes participantes, gagnant deux positions en deuxième partie de course, en inscrivant un temps de 1 h 57 min 49 sec.

Une deuxième course de 12 km avait lieu en soirée. Les équipes devaient faire quatre tours d’un circuit de bouées. Malheureusement, après un seul tour, la course a dû être annulée à cause d’un orage. Le classement final de la journée est donc celui de la première course.

L’équipe du Drakkar de Beauce sera présente le 21 juillet au Lac-à-la-Tortue (Shawinigan) pour la prochaine course du circuit provincial.