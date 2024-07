Le club de hockey Cool FM entamera sa saison à l'aréna de Beauceville

Le club de hockey Cool FM sera bel et bien actif pour sa prochaine saison dans la Ligue nord-américaine de hockey et disputera ses matchs locaux à l'Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

C'est ce que vient d'annoncer la direction de l'équipe par voie de communiqué de presse.

Rappelons que le conflit de travail qui oppose les employés du Service des loisirs avec la Ville de Saint-Georges, perdure alors que le personnel est toujours en grève depuis le déclenchement qui remonte au 2 mars dernier.

Ce faisant, le Centre sportif Lacroix-Dutil a été fermé et rien ne laisse présager qu'il pourra rouvrir à temps pour la prochaine saison du club, qui a disputé les dernières parties locales ce printemps au Centre Caztel de Sainte-Marie.

L'horaire devrait rester sensiblement le même que l'an dernier, mis à part quelques ajustements. Tous les billets seront vendus de manière individuelle (sur le site de jachetemonbillet.com) ou à la porte. Il n’y aura donc pas de billets de saison.

« Déjà plusieurs commanditaires nous ont signifié leur soutien en vue de la prochaine campagne. Vous nous avez soutenu au fil des années, plus que jamais nous aurons besoin de la solidarité beauceronne. Nous apprécions la présence de chacun de nos commanditaires qui nous permettent d’avoir du hockey dans cette situation difficile. Pour les autres commanditaires qui désirent renouveler leur entente ou commencer un partenariat avec l’équipe, vous pouvez nous contacter en tout temps. Nous avons un plan qui vous permettra d’avoir de la visibilité, peu importe la situation », a signalé le président de la formation, Stéphane Rouleau, dans le communiqué de presse.