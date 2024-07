Nascar : Raphaël Lessard décroche une quatrième victoire à Montmagny

L’Autodrome Montmagny a accueilli le plus grand contingent de voitures LMS de son histoire lors du CAN-AM 200, ce samedi 20 juillet, avec 36 bolides prêts à prendre le départ. Une somme de 55 000 $ américains était en jeu au terme de cette finale.

William Larue et Dany Gariepy s’élançaient de la première ligne de cette longue colonne de voitures. Après de dures semaines passées à réparer la voiture #37, Gariepy a enfin pu récolter le fruit du travail de son équipe avec une éclatante deuxième position.

Gariepy s’est emparé de la position de tête dès que le drapeau vert a été agité, soit après 30 tours passés sous le drapeau jaune pour assécher la piste. Il a gardé cette position jusqu’à l’arrêt obligatoire dans les puits programmé pour le 100e tour.

À la reprise de la course, Gariepy avait le meneur au championnat, Raphaël Lessard, bien installé juste derrière lui. Fort d’une remontée de 10 positions, Lessard a attaqué Gariepy dès la reprise des hostilités. Il sera d’ailleurs le seul pilote à réussir à le dépasser pour le reste de la course. Les deux Québécois ont terminé respectivement 1er et 2e, s’accaparant ainsi de 16 000 $ en bourses.

Le pilote américain le plus rapide a été Gabe Brown dans la voiture 47NH. Le meneur au championnat de la série American Canadian Tour n’a toujours pas remporté de victoire cette saison, mais continue de s’illustrer. Partant de la 7e place, il a accompli une lente et prudente remontée. Au 139e tour, Brown était installé parmi le trio de tête et y est demeuré jusqu’à la fin de la course, pendant qu’une bataille féroce se jouait derrière lui pour les 4e et 5e places, occupées également par des équipes québécoises.

L’enjeu pour ces deux positions s’est joué dans les 13 derniers tours alors qu’Alex Labbé a fait une démonstration magistrale de son talent en profitant des relances pour effectuer une remontée de 5 positions. C’est avec seulement 5 tours à faire que Labbé a soutiré le 4e rang à Louis-Philippe Lauzier de St-Pacôme dans sa Chevrolet Rousseau Métal.

L’équipe de Labbé a réussi un exploit malgré un problème de moteur détecté avant même le début des pratiques. La voiture a pu être déposée sur ses roues à seulement quelques minutes du début qualifications, permettant à Labbé de participer à la compétition sans avoir effectué un seul tour de piste pendant les essais libres.

Louis-Philippe Lauzier a fait montre d’une grande détermination depuis le début de la saison, flirtant à un certain moment avec une place potentielle sur le podium. Il a défendu sa présence dans le top 5 avec ténacité tout au long de la soirée, résistant aux tentatives de plusieurs compétiteurs.

Avec 36 voitures en piste, compléter cette épreuve dans le top 10 nécessitait une bonne stratégie d’équipe. Derek Gluchaki, D.J. Shaw, Patrick Cliche, Jesse Swister et Michael Lavoie ont excellé dans ce domaine en se hissant dans ce palmarès très convoité.

Jesse Swister, Raphaël Lessard, Dany Gariepy et Patrick Laperle ont remporté les 4 courses qualificatives, tandis que les deux épreuves de repêchage ont été l’affaire de William Larue et de D.J. Shaw.

À leur première présence cette saison, les Québécois Jean-François Déry et Jean-Philippe Bergeron ont terminé respectivement en 18e et 20e places. Les pilotes réguliers du Québec dans la série américaine, Jonathan Bouvrette, Rémi Perreault et Claude Leclerc, ont pris les 13e, 25e et 26e rangs au terme de cette finale de 200 tours.

Comme cette finale permettait d’accumuler des points pour les championnats de la Série LMS Québec, Raphaël Lessard prend un avantage de 79 points sur Patrick Cliche, qui réintègre la 2e place cette semaine avec sa 8e position au CAN-AM 200.

William Larue perd une place et se retrouve maintenant en 3e position avec un désavantage de seulement 5 points, annonçant de belles luttes d’ici la fin de la saison. Dany Trépanier reste 4e, mais l’écart diminue avec ses poursuivants, Jeff Côté et Louis-Philippe Lauzier.

Les équipes de la Série LMS Québec profiteront de deux semaines de vacances avant de revenir en piste pour le Michel Lessard 150 à l’Autodrome Chaudière le 10 août, suivi d’une finale de 125 tours à l’Autodrome Montmagny la semaine suivante.