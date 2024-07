Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent aujourd'hui

Les Jeux Olympiques de Paris débutent officiellement ce vendredi 26 juillet en France. La traditionnelle cérémonie d'ouverture aura lieu dès 13 h (heure du Québec) et sera diffusée en direct sur Ici Télé, Ici TOU.TV, Radio Canada ou encore RDS.

Cette cérémonie se déroulera pour la première fois en dehors d’un stade, le long de la Seine, offrant une vue sur les monuments emblématiques de la capitale française.

Cette dernière mettra également en scène 160 bateaux transportant les 10 500 athlètes de 206 pays participants. Le défilé commencera au Pont d’Austerlitz et se poursuivra sur six kilomètres, passant par des lieux emblématiques comme Notre-Dame, le Louvre et la Tour Eiffel, avant de se terminer au Trocadéro.

L'organisation attend près de 600 000 spectateurs sur place.En plus du traditionnel défilé des nations, la cérémonie inclura des performances artistiques, des discours officiels et l’allumage de la flamme olympique, dont l’emplacement exact reste encore un mystère.

Concernant la délégation canadienne, il sera possible de suivre les résultats en direct sur le site internet officiel d'Équipe Canada en cliquant ici.

Voici les épreuves qui se dérouleront dès samedi pour le Canada :

Badminton - Doubles masculins à 3 h 30

Tir - Pistolet 10m Masculin à 4 h 30

Tennis - Doubles masculins / Simples féminins et masculins à 6 h

Cyclisme Route - Contre la montre individuel féminin à 8 h 30

Cyclisme Route - Contre la montre individuel masculin à 10 h 32

Beauce Volley - Féminin à 12 h

Basketball - Masculin (Grèce-Canada) à 15 h