Courses de baril: Océane Veilleux toujours en tête du classement

La Beauceronne Océane Veilleux continue de dominer le tableau des concurrentes recrues, dans les épreuves de courses de baril du circuit professionnel de rodéo international.

En effet, après 71 compétitions, la native de Saint-Alfred est toujours en première place du classement de la WPRA Rookie (Women’s Professional Rodeo Association), avec des gains de 30 460 $, en date du 31 juillet. Elle devance Millie Marquart, de Mason (Texas), qui cumule 25 250 $. À noter qu'une autre Québécoise, résidente de Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, Julie Plourde, est présentement en 4e position de ce même circuit.

« Ça va très bien », a mentionné la cavalière au téléphone, depuis le Colorado. La jeune femme de 19 ans a entrepris de faire une année complète de compétitions, qui prendront fin le 1er octobre prochain.

Océnane Veilleux est bien contente d'avoir retrouvé sa monture préférée, Ice Cream, qui était blessée depuis plus de trois mois. Elle avait chevauché entretemps son 2e cheval, Vegas. « Ça va lui permettre se de reposer » a-t-elle mentionné. Elle compte aussi une 3e bête, Crackerjack, acquise voilà un an.

L'Alfredoise est aussi devenue la coqueluche des médias américains spécialisés dans la couverture des rodéos américains. Ainsi, elle a accordé plusieurs entrevues et a été l'objet de reportages de magazines comme Barrel Horses News, The Arena Press, The CowBoy Channel et Barrel Racing.

Par ailleurs, elle est généralement seule avec ses trois chevaux, sur la route des rodéos, mais ces temps-ci, elle peut compter sur la présence de ses parents et de son frère, qui ont fait le trajet depuis la Beauce, pour la soutenir dans son périple qui se passe présentement dans l'Ouest américain. Au moment de notre entretien, le groupe s'apprêtait à partir pour l'Idaho.

Enfin, une site internet commercial américain propose l'achat de vêtements (t-shirt, gilet, casquette, etc.) promotionnels, portant la photo et le nom de la Beauceronne (Voir photo). Or, Océanne Veilleux n'a donné aucune autorisation pour utiliser son image à des fins de vente, et ne retire d'ailleurs aucun revenu de cette pratique. Elle demande donc à ses supporteurs de ne pas acheter les produits proposés.