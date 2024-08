Richard Dulac reçoit le prix de Reconnaissance de Tennis Canada

Le Beauceron Richard Dulac a reçu le prix de Reconnaissance de Tennis Canada, mercredi 7 août, lors de l’Omnium Banque Nationale.

C'est sur le court Central de cet événement mettant à l'honneur le tennis québécois que l'homme a été honoré.

Richard Dulac est entraîneur de niveau 3 et directeur de Tennis Beauce depuis plus d’une trentaine d’années. Bien qu’il ait commencé à enseigner dès l’âge de 16 ans, il continue encore aujourd’hui de partager sa passion et son expertise.

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, a publié une mentionné spécial en son nom sur sa page Facebook.