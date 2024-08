Circuit ACT LMS Québec: Jeff Côté, coriace jusqu'à la toute fin de la course

Le Beaucevillois Jeff Côté a pris les rênes du peloton, au 57e tour de la course du circuit ACT LMS Québec, disputée samedi à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce qui lui a permis de remporter l'épreuve.

Ce sont 23 voitures qui se sont présentées au Michel Lessard 150. Très fier de sa piste, ce dernier était présent pour l’occasion afin de serrer la pince des pilotes lors de la présentation. Les pilotes divisés en trois pelotons pour les séances de qualification de 10 tours, ce sont respectivement après inspection, Jonathan Desbiens (92), Dany Gariépy (37) et Michaël Lavoie (78) qui ont mis la main sur de précieux points au classement général.

Les pilotes ont alors positionné leur voiture sur le bitume de Vallée-Jonction au soleil couchant. Lavoie détenait la pole position, suivi de Gariépy, Karl Allard (7A), Jeff Côté (51) et Sylvain Labbé (40). Le premier tiers de l’épreuve fût mené par Michaël Lavoie, qui avait une voiture ajustée à la perfection. Choisissant la ligne extérieure à toutes les relances, celui-ci n'avait aucune difficulté à prendre les devants sur ses compétiteurs. Malheureusement, un incident au 57e tour est venu mettre fin à sa journée de course et ce fût le commencement d’une multitude de drapeaux jaunes. Jeff Côté prit alors les rênes du peloton et s’y accrocha avec vigueur. William Larue (45) a travaillé d’arrache pied pour ravir le premier rang à Côté, mais en vain. Raphaël Lessard, qui s’élançait de la dernière position, n’ayant pu participer aux qualification en raison du Grand Prix de Trois-Rivières, remonta le peloton à deux reprises lors de l’épreuve mais fût contraint au troisième rang. Il ne faut pas oublier Dany Gariépy, qui a eu fort à faire avec le peloton de tête et qui s’est battu pour la 3e place tout le long de l’épreuve.

Le top 5, après inspection, est constitué de Jeff Côté, William Larue, Raphaël Lessard, Dany Gariépy et Jonathan Desbiens.

Nascar Truck

Après la dernière épreuve du 27 juillet, ce ne sont que sept camionnettes qui ont répondu présent pour la finale de 75 tours. Lors de la séance de qualification, c’est William Roberge (83) qui remporta les grands honneurs, après inspection. La finale de 75 tours fût lancée par Jérémy Bergeron (81), et Jimmy Gagné (4). La première moitié de l’épreuve fût mené par Bergeron et c’est au jaune de compétition qu’Anthony Lessard (192) lui ravit la place. De belles batailles furent alors lancées à compter du 56e tour pour la 1ère position et la 3e position. C’est finalement William Roberge qui complète une journée plus que parfaite en se hissant sur la plus haute marche du podium. Il sera suivi en 2e place d’Anthony Lessard, puis de Jérémy Bergeron. Le top 5 est complété par Cédric Lemay (16 ) et Jimmy Gagné.

Nascar Vintage

Du côté de la division Nascar Vintage, ce sont 13 bolides qui ont foulé la piste en ce samedi chaud et ensoleillé, au grand plaisir des spectateurs. Ces derniers furent répartis en deux groupes de qualification. Dans un premier peloton extrêmement resserré, c’est la recrue, Hugo Paquet (04) qui remporta l’épreuve. Dans le 2e groupe de qualification, c’est William Bussières (70) qui est parti avec les honneurs, après inspection. Malheureusement, Alexandre Tessier (34) a dû mettre un terme à sa journée, avant les séances de qualification. Les 13 pilotes furent alors regroupés pour une finale de 30 tours.

La première moitié de l’épreuve fût l’affaire d’Hugo Paquet. C’est au yellow competition que le sympathique vétéran, Patrick Verner (77), a mis la main sur pole position. C’est alors qu’une chaude et respectueuse lutte se déroula entre Verner et Maxime Gagné (43) qui, de son côté, dû remonter le peloton graduellement partant initialement de la 9e position. Non loin derrière, un fin renard nommé Claude Goupil (71), saisit toutes les opportunités afin d'également remonter le peloton, lui qui partait du 11e rang. C’est lors de la relance au 25e tour, que les dés furent jetés. Gagné choisissant l’extérieur sur Verner, il réussit alors à prendre les devants de la compétition et que Goupil prit les devants sur Hugo Paquet, qui connaissait et de loin, sa meilleure course de la saison. C’est donc Maxime Gagné au volant de la Coupé Opéra 1936 qui se hisse sur la plus haute marche du podium, suivi de Patrick Verner, au volant de sa Chevelle 1966 et de Claude Goupil, pilotant la Camaro 1968. Le top 5 comprend Hugo Paquet et David Gagnon (85).

Nascar Sport Compact Développement

Encore une fois, les pilotes de la division développement ont offert toute une prestation aux spectateurs présents. D’abord les 19 voitures inscrites furent divisées en deux groupes de qualification qui ne furent l’objet d’aucun drapeau jaune. Le premier fût l’affaire de Jacob Laliberté (38); le second fût remporté par Francis Robillard (98).

Que dire de plus, que ce fût une course absolument enlevante! Cette catégorie n’a rien à envier aux autres, malgré leur âge ou leur mince expérience, ils savent associer vitesse, dépassement, patience et pour la grande majorité, le respect en piste. Le jeune pilote de 17 ans de Saint-René, Jacob Laliberté pris les rênes de l’épreuve jusqu’au 17e tour, où la recrue Dale Côté (59), âgé de 16 ans,qui dépassa sur Laliberté. Tout juste à l’arrière, Félix St-Pierre (77) aura eu mal à faire avec Robillard. Le jeune pilote de Saint-Raphaël aura tout essayé afin de ravir le 3e rang. C’est donc Dale Côté (59) qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Jacob Laliberté et de Francis Robillard. Le top 5 est clôturé de Félix St-Pierre et de Jérémy Poulin (18). Il est à noter que le top 5 de cette course est invité à prendre part à la finale de la division Nascar Sport Compact Senior le 31 août.