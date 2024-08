Un grande réussite pour le festival de soccer de l'Ascalon

Le club de soccer de l'Ascalon organisait, la fin de semaine passée, leur festival de soccer annuel, sur les terrains synthétiques de Saint-Georges.

Malgré la pluie du vendredi, l'édition 2024 a été très bonne avec plus d'une soixantaine d'équipes inscrites, du U4 au U18.

« Nous sommes très heureux car cela a été une excellente édition. On avait un peu peur à cause de la tempête qui était présente le vendredi, mais finalement, on a pu jouer le vendredi soir sur l'horaire prévu », a lancé Olivier Bélanger, directeur général et adjoint technique à l'Ascalon de Saint-Georges.

Pour l'occasion plusieurs municipalités de la Beauce étaient représentées pour des équipes dans les différentes catégories.

« Pour nous, le festival de soccer est le point finale du soccer récréatif. Cela nous permet de rencontrer les parents et les bénévoles pour les remercier. C'est toujours une grande fête et cette année encore, ça a été le cas. Nous avons eu que des bons commentaires et l'organisation s'est très bien déroulée », a-t-il ajouté.

L'organisation a aussi souhaité remercier ces partenaires, Des Bons Conseils, St-Georges Nissan ,Desjardins, CEO Médic, Sport Expert et Boston Pizza.

La prochaine activité de soccer sera le 24H Manac, qui aura lieu les 23 et 24 août à Saint-Georges.