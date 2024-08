Football: les Dragons ont complété leur camp pré-saison

C'est à compter de mardi que les Jeux du Canada 55+, qui sont organisés par le Réseau FADOQ (Fédération de l'âge d'or du Québec), prendront leur envol à Québec. Du 27 au 30 août, plus de 2 200 athlètes provenant de partout au pays, ainsi que 600 accompagnateurs et accompagnatrices et une centaine de bénévoles, participeront aux disciplines et ...