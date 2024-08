Beauce-Nord : très belle réussite pour le tournoi de soccer interculturel

Les 24 et 25 août, le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Beauce-Nord, en collaboration avec le CAIDI, a organisé le très attendu Tournoi de Soccer Interculturel, sur le terrain de football de la Ville de Sainte-Marie.

Cet événement important pour les deux organismes a rassemblé des participants venus de toute la région pour célébrer non seulement le sport, mais aussi l’amitié et la diversité culturelle.

Les terrains de soccer de Beauce-Nord se sont transformés, le temps d’un week-end, en un véritable carrefour des cultures, avec plus de 16 équipes représentant une multitude de pays et de communautés. Sous un ciel clément, les matchs se sont succédé dans une ambiance festive et conviviale, marquée par l’enthousiasme des joueurs et des spectateurs.

Le tournoi a enregistré une participation record, avec plus de 16 équipes inscrites. En plus des matchs, les visiteurs ont pu profiter de diverses animations, dont des musiques du monde, un dîner hot-dogs gratuit, et des activités de maquillage pour les enfants.

Avec plus de 500 spectateurs présents, l’événement a attiré une foule nombreuse, soulignant l’importance de ce rendez-vous sportif pour la communauté locale.