Les Chevaliers de Lévis dévoilent leur nouvel effectif

L'organisation des Chevaliers de Lévis a procédé, ce mercredi 28 août, au dévoilement de son effectif pour la saison 2024-2025 à la Cage Brasserie Sportive de Lévis.

À noter que le premier de match de la saison régulière aura lieu le vendredi 6 septembre contre les Élites de Jonquière.

« Au cours de la prochaine saison, nous poursuivrons notre étroite collaboration avec l’École Pointe-Levy ainsi qu’avec notre structure intégrée, le réseau scolaire et les organisations partenaires du territoire. Cette collaboration ayant pour but de créer un sentiment d’appartenance sur le territoire de Chaudière-Appalaches et d’assurer le développement des joueurs au niveau académique et sportif », a lancé le président, Christian Caron.

« Nous continuerons d’être présents dans la communauté comme nous avons fait dans les

dernières années soit en participant à des activités en partenariat avec le Comptoir

alimentaire Le Grenier, la Collecte de Sang avec Héma-Québec, la collecte de denrées

remises à différents organismes ».

Ainsi, le nouvel effectif est constitué cette année de cinq joueurs de 17 ans, 13 joueurs de 16 ans et deux joueurs de 15 ans. L'équipe sera menée par Pier-Luc Giguère, entraîneur-chef et Simon Larouche, entraîneur adjoint.