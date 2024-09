La pluie vient jouer les trouble-fêtes

Les puits étaient à pleine capacité, dimanche, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, avec un programme de courses de cinq catégories: Nascar Truck, Nascar Sport Compact Senior, Légendes modifiées, Sportsman Québec et Mini-Sportsman Québec.

Cependant, la pluie est venu jouer les trouble-fêtes durant la journée. Notamment pour les pilotes du Nascar Sport Compact Senior, qui ont été forcés de rebrousser chemin avec l'annulation de leur course. Celle-ci sera reprise ce weekend lors du Bacon Bowl.

Nascar Truck

C’est 14 camionnettes qui se sont présentées pour prendre part à leur avant-dernière course de la saison. En piste, nous avons pu assister au grand retour de Steve Lavigne. Lors des séances de qualifications, qui notons, se sont déroulées à toute vitesse, nous avons pu apprécier le talent en piste. Le premier groupe de qualification a été remporté par Martin Bisson. Le second groupe a été l’affaire d’Anthony Lessard Malheureusement, la pluie s'est mise à tomber au 43e tour et la direction de la piste a pris la décision de mettre un terme à l’épreuve.

Le départ de la finale a été lancé par Bisson et Lemay, mais c’est Lemay qui prend rapidement les rênes du peloton. Il sera pourchassé par Bisson tout au long de la course jusqu’à ce que Lessard lui ravisse le second rang. C’est donc Cédric Lemay qui a été premier sur le podium. Lessard (2e) et Bisson (3e) ont complété le trio.

Légendes modifiées

Rien à redire de cette catégorie qui nous présente à chaque fois des programmes rapides mais tellement intenses. Ce sont 17 bolides qui ont pris part à cette journée de course et qui fût divisés en deux pelotons pour les qualifications. Dans le premier groupe, c’est Vincent Fournier qui mis la main sur la victoire et Maxime Tardif dans le second groupe.

Les pilotes ainsi regroupés pour la finale de 50 tours donnèrent tout un spectacle. C’est Fournier qui prit la tête du peloton jusqu’au tiers de l’épreuve où il fût rattrapé par Tardif. À l’arrière une chaude lutte se déroulait pour la 3e position entre Yann Demers, Gabriel Jeannotte et Anthony Bilodeau. C’est donc Maxime Tardif qui se hisse sur la plus haute marche du podium, suivi de Vincent Fournier et de Yann Demers.

Sportsman Québec

La série touring était de passage à Vallée-Jonction pour une finale de 150 tours. Ce sont 26 voitures qui ont répondus présent pour cette occasion. Le groupe fût scindé en deux lors des séances de qualifications de 50 tours chacune.

Dans le premier groupe, où seulement deux drapeaux jaunes ont été déployé, c’est Hugo Paquet qui mis la main sur la victoire, lui qui avait une voiture soudé sur le bitume. Dans le deuxième groupe, où aucun drapeau jaune n’a été déployé, ce fût l’affaire de William Roberge. La finale, regroupant les 24 voitures qui ont réussi à se qualifier, fût bien loin de ce qu’on avait pu constater au dernier programme à Montmagny. En effet, les pilotes ont démontré patience et respect en piste, ce qui est à mon avis, davantage à leur image.

Le départ fût lancé par Gabriel Légaré et Zachary Fauteux, et c’est ce dernier qui prit rapidement la tête du peloton jusqu’au premier tiers de l’épreuve. Il fût alors rattrapé par Hugo Paquet et s’en suivit une lutte pour la première place entre Paquet et Anthony Lessard. À l’arrière, une belle bataille eut lieu entre Fauteux, Jonathan Guimond, Jonathan Côté, David Gagnon, William Roberge, Gabriel Légaré, Jérémy Bouvrette et Frédérick Ladouceur. Après 150 tours et inspection, c’est David Gagnon qui est déclaré vainqueur de cette course. On retrouve au second rang, Hugo Paquet et William Roberge au troisième rang.

Mini-Sportsman

Du côté de la jeunesse, la division Mini-Sportsman Développement nous rendait visite avec neuf voitures et une finale comptant 25 tours. Rafaël Grenier prit la tête du peloton mais fût rattrapé par Charles Marois. La course qui se déroula à toute allure fût donc conclue avec Marois qui remporta la victoire. C’est son frère, Zachary Marois qui termine au second rang et finalement, Charly Asselin qui ferme la marche.

Concernant la division Élite, c’est une finale de 30 tours qui démontra tout le talent de la jeune relève. La course, ponctuée de quelques drapeaux jaunes, permis au peloton de se resserrer à plusieurs reprises, ce qui releva la qualité du spectacle. C’est Jérémy Boisclair qui mena le peloton un peu plus de la moitié de l’épreuve. Il fût rattrapé par Alexis Cliche et ce dernier roula sans souci, jusqu’au damier. À l’arrière la lutte était palpable entre Ralph Lizotte, Dereck Côté et Hugo Poirier, qui ont offert toute une prestation pour des enfants! Suivant Cliche, c’est Ralph Lizotte qui termine au second rang, suivi de Dereck Côté. Le top 5 est clôturé par Hugo Poirier et de Xavier Hallé-Cloutier. L’étoile du jour fût remise à Tomy Brochu.

Sonia Godbout, relationniste