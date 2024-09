CPS Les Passerelles: 38 165 $ amassés lors du premier tournoi de pickleball

Le CPS Les Passerelles, a organisé avec succès la première édition de son tournoi de pickleball à la polyvalente de Saint-Georges, ce samedi 14 septembre.

Cet événement familial a réuni des joueurs novices et expérimentés dans une ambiance conviviale, offrant un moment de plaisir et d’unité pour toute la communauté.

En parallèle des compétitions sportives, l’événement a également proposé des activités extérieures, notamment un food-truck et des jeux gonflables, permettant aux familles de profiter pleinement de cette journée.

Ce tournoi a aussi permis de rassembler petits et grands autour d’une cause importante. Grâce à la mobilisation de nombreux donateurs et bénévoles, l’événement a permis de récolter 38 165 $ au profit du CPS Les Passerelles.

Ces fonds serviront à soutenir les enfants en situation de vulnérabilité dans la région, permettant ainsi la poursuite et le développement des services offerts par l’organisme. « Ce tournoi n’est que le début d’une longue tradition de rassemblements sportifs et familiaux », peut-on lire dans le communiqué.

L'organisation a souhaité souligné le travail important de Marc-Olivier Roy, membre du comité de financement, qui a joué un rôle clé dans l’obtention des commandites et le recrutement des équipes. Le CPS Les Passerelles a tenu également à remercier le Groupe Financier Roy et Lessard, ainsi que le Réseau de la Financière Banque Nationale, pour leur engagement déterminant dans la réussite de cette première édition.

Depuis son ouverture en septembre 2022, le CPS Les Passerelles offre un soutien précieux aux enfants et adolescents de Beauce-Sartigan, particulièrement ceux confrontés à des situations de vulnérabilité, telles que l’instabilité familiale ou l’insécurité alimentaire.