Antoine Camirand est Champion 2024 de la série NASCAR Canada

L’Autodrome Montmagny a été l’hôte d’une finale spectaculaire ce dimanche 22 septembre, au cours de laquelle Kevin Lacroix a remporté l’épreuve, mais Marc-Antoine Camirand, le titre ultime de Champion de la série NASCAR Canada.

Le champion a été couronné devant des milliers de spectateurs qui ont convergé vers l’ovale en bordure du Saint-Laurent. Le pilote de la Chevrolet #96 GM Paillé devait absolument terminer 15e ou mieux pour s’emparer du titre, ce qu’il fit.

Toutefois, ce fut un week-end en dents de scie pour Marc-Antoine Camirand, qui s’était imposé lors des deux premières séances d’essais de la journée. Cependant, c’est plutôt la Chevrolet #36 Malois Transport/VR Victoiaville/Lussier d’Alex Labbé qui a récolté le E3 Spark Plugs Pole Award, avec Kevin Lacroix en 2e position. Le meneur au championnat allait s’élancer de la 8e position lors des 250 Tours XPN le lendemain.

Dimanche, la tension était à son comble, tant pour Labbé qui voulait concrétiser sa pole position en victoire, que pour Camirand qui avait tout à perdre, et pour Lacroix qui avait tout à gagner.

Dès le départ de la course, Lacroix a tenté de ravir la position de tête à Labbé qui est resté ferme. Raphaël Lessard s’est invité dans la bataille à bord de sa Chevrolet #7 Larue Industrial Snow Blowers, réussissant sa manœuvre. Kevin Lacroix a été relégué en 3e position dès les premiers tours, devant défendre contre la Chevrolet #27 GM Paillé d’Andrew Ranger et la Chevrolet #29 Evirum / BKFC de Steve Côté. Par contre, Lacroix est revenu à la charge pour retrouver sa place perdue.

De son côté, Camirand travaillait fort à remonter le peloton. Avec environ 185 tours restants à la course, il était déjà en 3e position, derrière Labbé et Lacroix qui avaient un demi-tour d’avance sur lui. Peu de temps après, Lacroix a été en mesure de prendre les commandes de la course, s’installant confortablement en position de tête.

Une neutralisation avec moins de 140 restants à la course est venue regrouper le peloton. Andrew Ranger, qui était alors le dernier pilote sur le tour du meneur, en a profité pour entrer aux puits pour des ajustements.

Lors de la relance, un accident majeur impliquant notamment Louis-Philippe Dumoulin, Andrew Ranger, Jean-Philippe Bergeron, Simon Dion-Viens, Glenn Styres et Dave Coursol a causé un drapeau rouge, immobilisant les pilotes sur la piste. Coursol a écopé le plus dans ce carambolage. Le pilote a été évalué à au centre médical de la piste par précaution, et a été relâché aussitôt.

Après la relance, Alex Guénette s’est invité dans le Top 5 à bord de sa Chevrolet #39 Casino Grand Royal Wolinak/DLGL, tout comme Will Larue qui commandait la Chevrolet #45 Larue Industrial Snow Blowers.

L’action s’est poursuivie dès la relance de la mi-course, alors que Frédérik Ladouceur, dans la Dodge #51 L'Entrepot Pieces d'Auto/Ray Jr. Investments, a percuté la Chevrolet de Steve Côté, causant une longue neutralisation. Toutefois, Ladouceur, appuyé par l’équipe de D.J. Kennington, a été en mesure de plonger dans les puits à quelques reprises pour des réparations sur sa voiture.

Lors de la relance avec 103 tours à faire, c’était Lacroix et Camirand qui se retrouvaient en première ligne. Toutefois Lacroix a remporté ce match, tandis que Camirand défendait sa position de la Chevrolet #3 ASSA ABLOY/Accentra/Leland/HGC de Jason Hathaway alors en 3e position. Plus loin dans le peloton, c’était un tour de force entre Theetge et Guénette pour une place dans le Top 5.

Ce n’est qu’avec une mission en tête que Theetge s’est mis d’attaque sur Labbé qui était en 4e position. Avec 50 tours à faire, c’est Will Larue qui s’est imposé dans le parechoc arrière de Lacroix, avec Camirand en 3e place et Mathieu Kingsbury en 4e place dans la Chevrolet #9 Duroking/Boisclair & Fils/Paillé.

Les derniers tours furent remplis d’action, à la hauteur de la saison qui allait se conclure. Larue était en attaque sur Lacroix, tandis que Theetge remontait à la 3e position, laissant Kingsbury, Guénette et Camirand se battre en arrière.

Avec 20 tours à faire, Camirand a pu pousser un souffle de soulagement, alors que l’abandon d’ Hathaway a concrétisé son titre de champion 2024, puisqu’il ne restait que 15 voitures en piste. Aux avant-postes, Larue a mis une immense pression sur Lacroix, mais n’a pas été en mesure de passer la voiture NAPA qui a signé la première victoire de NASCAR Canada à l’Autodrome Montmagny. Alex Guénette a terminé en 3e position, avec Mathieu Kingsbury et Donald Theetge qui ont conclu le Top 5.

Marc-Antoine Camirand a été sacré Champion 2024 en terminant en 6e position, avec Labbé à ses trousses. Louis-Philippe Dumoulin, D.J. Kennington et Rapaël Lessard se sont classés dans le Top 10.

« Nous avons eu six victoires cette saison », explique Kevin Lacroix, vainqueur de la course et Vice-Champion 2024. « Je pense que nous avons été dominants et la meilleure équipe tout au long de l’année. Nous avons eu des malchances qui nous ont poussés hors du championnat. C’est une belle victoire aujourd’hui, mais en même temps c’est triste de terminer deuxième au championnat. Toutefois, nous terminons la saison avec trois victoires de suite alors nous allons essayer de continuer comme ça en 2025. »

« J’ai énormément de respect pour Ranger et Lacroix » de dire le Champion 2024. « On s’est livré une bonne bataille jusqu’à la fin. Cette dernière course était spéciale. On est arrivé à Montmagny avec une certaine avance, mais pas assez confortable pour se dire que nous étions corrects. Il y avait certainement un petit stress de plus, mais nous avons faire une course intelligente. Nous avions une bonne voiture lors de la première moitié de la course, puis nous avons eu de la difficulté avec les pneus lors de la deuxième partie. On a réussi à bien conserver cela et terminer en 6e place. Nous avons travaillé fort tout au long de la saison avec un commanditaire exceptionnel. Maintenant que nous avons deux championnats, nous en voulons un troisième! »

Steve Côté n’a pas eu une course facile alors qu’il a été poussé à l’abandon. Il évoluait toutefois parmi les meneurs une bonne partie de l’épreuve. Néanmoins, il a empoché le titre de Recrue de l’année.

Source: Nascar Canada