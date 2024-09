Retrouvailles des anciens Condors football

Tous les anciens joueurs des Condors football du Cégep Beauce-Appalaches, sont conviés à une journée de retrouvailles le samedi 12 octobre prochain, au stade du cégep.

L'événement, qui marquera la 52e année d'existence de la formation, est organisée en partenariat avec La Fondation des Condors et l’Association des Anciens Condors Football (AACF).

Des activités variées sont proposées aux participants comme la visite des nouvelles installations sportives du CBA, une cérémonie du Temple de la renommée, un social sous la tente avec un souper BBQ convivial.

Dès 19 h 30, les anciens Condors se joindront aux autres spectateurs et spectatrices afin d’assister à un match opposant les Condors aux Volontaires du Cégep de Sherbrooke.

Deux forfaits sont offerts pour participer à cet événement mémorable. L’ensemble des fonds recueillis lors de l’événement seront remis à La Fondation des Condors afin de soutenir le développement des jeunes athlètes.

La date limite d'inscription est fixée au 30 septembre . Pour vous inscrire et obtenir plus de détails, rendez vous sur la page des Retrouvailles en cliquant ici. Pour de plus amples informations, consultez la page Facebook des Condors football.