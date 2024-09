Raphaël Lessard est champion de la Série Act LMS Québec 2024

Raphaël Lessard a ajouté une victoire à son impressionnant palmarès tout en s’assurant le titre de Champion 2024 lors du Duroking 150 qui avait lieu à l'Autodrome Montmagny en fin de semaine passée.

Pour cette ultime manche de la saison 2024 de la Série ACT LMS Québec XPN WORLD, Lessard a remporté 2 des 3 segments de cette finale de 150 tours, devançant Jeff Côté, qui s'est classé deuxième, ainsi que plusieurs autres adversaires de taille, tous en quête des derniers points du championnat. Grâce à cette performance, Lessard consolide définitivement sa première place au classement général.

Le dénouement du championnat s’est joué dès les courses de qualification. En devançant son coéquipier William Larue par quatre positions, Lessard a déjà engrangé suffisamment de points pour s'assurer son deuxième titre consécutif. La finale devenait alors pour lui une occasion de démontrer une fois de plus ses qualités de pilote et d’offrir aux spectateurs un festival de remontés spectaculaires.

Le Duroking 150 a été profitable pour Jeff Côté de Beauceville, qui a profité de cette dernière épreuve pour s’offrir une belle deuxième place après une lutte de tous les instants. Le pilote de la voiture 51 QC a ainsi gagné une place au championnat, passant de troisième à la deuxième position, devant William Larue. Ce dernier, malgré un brillant début de soirée, a vu ses espoirs s’envoler après avoir été impliqué dans un incident l'obligeant à entrer aux puits. Le jeune pilote de la voiture 45QC est alors revenu en piste avec plusieurs tours de retard. Larue termine malgré tout la saison 2024 avec une solide troisième place au classement général.

Alex Labbé (21L) a réalisé une belle performance avec une troisième place en finale, juste devant Patrick Cliche (44QC), vainqueur du troisième segment. Cette performance a permis à Cliche de compléter sa saison en quatrième position au classement des équipes. Ce dernier a encore une fois démontré qu’il peut être un pilote dominant en ACT LMS Québec avec une voiture extrêmement rapide et un talent indéniable. Maxime Gauvreau (17QC) complète le top 5 de cette épreuve lui qui fait montre de tout son talent à chacune de ses présences.

Louis-Philippe Lauzier de St-Pacôme termine en beauté sa saison en atteignant son objectif de se hisser à la cinquième place du championnat, dépassant ainsi Dany Gariépy, auteur d’une bonne performance avec une sixième place lors de la finale.

Danny Trépanier, Carl Poulin, Simon Roussin et Jonathan Desbiens complètent le top 10 du classement de cette deuxième saison de la Série ACT LMS Québec XPN World. Chez les recrues, Vincent Rivard (69QC) s’est distingué en remportant les grands honneurs, ayant participé à toutes les épreuves avec une équipe qui mise sur la jeunesse. Félix Gratton (6QC) et Laurent Desjardins (33D) suivent respectivement à la deuxième et troisième place au championnat des recrues.

Une saison marquée par l’évolution et l’enthousiasme

Le promoteur de la série, Howard Romanado, a tenu à remercier les amateurs pour leur fidélité tout au long de la saison, tant à Montmagny qu’à Vallée-Jonction. Il a également souligné le rôle essentiel joué par les équipes, les propriétaires de pistes, les officiels et les partenaires dans la réussite de cette saison : « Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et j'espère que nous pourrons offrir un spectacle encore plus impressionnant en 2025, » a déclaré Romanado, saluant également la persévérance des différents acteurs gravitant de près ou de loin autour de la série après un début de saison marquée par plusieurs défis et revirements.

2025 déjà en préparation

Alors que la saison 2024 se termine, l’avenir de la Série ACT LMS Québec se dessine. L’entente liant l’Autodrome Montmagny et l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction à la série se termine cette année, mais les responsables des deux pistes ont jusqu'au 15 octobre 2024 pour exercer une option d'extension d’une année pour 2025. Les discussions avancaient positivement avec Montmagny dans les dernières heures, tandis que les dirigeants de Vallée-Jonction devraient annoncer leur orientation prochainement.

Dernière course en 2024 : le Turkey Bowl

Si le Duroking 150 marque la fin du championnat de la Série ACT LMS Québec, une dernière épreuve attend encore les équipes et les amateurs cette année. Le Turkey Bowl, prévu le 13 octobre à l’Autodrome Montmagny, sera la dernière occasion pour les pilotes de s'affronter avant la trêve hivernale.