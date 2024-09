Trente ans de mobilisation en loisir scolaire

Depuis 30 ans, la Table des intervenants en loisir scolaire de la Chaudière-Appalaches contribue à mobiliser les acteurs du milieu afin de créer des environnements favorisant le développement des compétences et de la motivation des jeunes de partout dans la région.

Le travail du professionnel en loisir scolaire est essentiel pour créer un environnement scolaire où chaque jeune trouve sa place. « Ils aident vraiment les élèves au quotidien à se découvrir, à découvrir qui ils sont, en leur proposant beaucoup d’activités. Leur lien avec les jeunes est essentiel. Ils ont vraiment un apport incroyable », a partagé le directeur de l’école secondaire de Saint-Damien, Bernard Pouliot.

Ces intervenants sont entre autres responsable de l’organisation d’activités culturelles et sportives, de la coordination des conseils étudiants, de l’organisation de spectacle et de gala ainsi que d’une grande partie des sorties scolaires. « Vous en faites beaucoup pour les jeunes. Vous apportez énormément de joie de vivre et c’est ce qui m’a donné le gout d’aller à l’école tous les jours, pour faire des activités sur l’heure du midi », a indiqué un ancien élève de la Polyvalente de Thetford Mines, William Bisson.

Une table axée sur les besoins des intervenants

C’est un 1992 que les intervenants en loisir scolaire de la Chaudière-Appalaches se sont réunis pour la première fois. « Contrairement aux enseignants, secrétaires ou autres employés des écoles, les intervenants en loisir étaient tous seuls dans leur école respective. Certains d’entre nous ont senti le besoin de parler à son collègue de l’école voisine », raconte une des fondatrices de la Table, Claire Désy.

Pendant les premières années, les intervenants ont piloté eux-même cette instance de concertation qui a comme objectif de favoriser les échanges, de former ses membres et de valoriser la place du loisir dans les écoles.

En 2002, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) a repris la gestion de la table. Encore aujourd’hui, elle réunit trois fois par année plus d’une trentaine d’intervenants des quatre coins de la région.

Au cours des trois dernières décennies, le travail des intervenants en loisir scolaire a grandement évolué. La transformation numérique, l’augmentation de la pression sociale, les questionnements sur la diversité sexuelle et à la pluralité de genres ou les préoccupations environnementales sont quelques-uns des éléments qui influencent au quotidien le travail des intervenants.

« Nous profitons du 30e anniversaire de la table afin d’amorcer une réflexion sur les objectifs de cette concertation. Nous demeurons convaincus qu’il est nécessaire d’aider les intervenants en loisir scolaire à déployer des activités de loisir dans leur milieu et cherchons à nous assurer que les contenus proposés continuent de répondre aux besoins des membres », explique le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin.

Dans la prochaine année, l’organisation travaillera en collaboration avec les membres de la table pour réactualiser les objectifs de la table établis en 2002 qui sont de favoriser le réseautage, former les intervenants et valoriser la profession.

Source: Jacob Cassidy — URLS de la Chaudière-Appalaches