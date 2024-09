Les Chevaliers terminent le mois de septembre sans défaite

Les Chevaliers ont servi une leçon de hockey aux Lions du Lac Saint-Louis ce dimanche 29 septembre. Ils ont vaincu leurs adversaires par le pointage de 11 à 1.

Grâce à cette victoire, les Lévisiens poursuivent leur excellent début de saison avec une fiche de 8 victoires contre aucune défaite.

Les joueurs de Pier-Luc Giguère ont débuté le match sur les chapeaux de roue. Les représentants de Chaudière-Appalaches inscrivent 4 buts dès la première période. Il n’y avait que 10 minutes de jouer à la partie que les locaux menaient 2 à 0 et avaient déjà dirigé 14 lancers sur le gardien Vincent Labelle qui a été laissé à lui-même. Les marqueurs pour Lévis en première période sont Charles-Antoine Dubé, Charles-Albert Pouliot, Malyk Côté et Josh Demers. Les Chevaliers ont dirigé 24 lancers contre 6 pour les visiteurs.

Le deuxième vingt commence avec autant d’intensité pour les locaux. Ils portent le pointage à 5-0 grâce à Logan Bêty. Simon Chartier en rajoute à la mi-période pour inscrire le 6e but de son équipe.

Les Chevaliers ne sont pas rassasiés. La troupe lévisienne y va de 5 autres buts au dernier engagement. Elliot Lacroix marque dès la 51e seconde. Samuel Thibault inscrit un but en avantage numérique. Alex Desruisseaux touche le fond du filet et le défenseur, Samuel Cloutier, en profite pour marquer son premier but de la saison. Ce dernier, complète une excellente performance avec un but et trois passes. Simon Chartier y va de son 2e but du match pour le 11e but des Chevaliers. Dean Ashcroft des Lions a privé le gardien des lévisiens, Ryan Gagné, d’un jeu blanc. La troupe de Pier-Luc Giguère a arrêté le compteur des tirs au but à 48 contre 17 pour les Lions.

Les Chevaliers tenteront de conserver leur fiche parfaite, vendredi le 4 octobre prochain alors que l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup sera les visiteurs.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Charles-Antoine Dubé;

2e étoile : Samuel Thibault;

3e étoile : Elliot Lacroix

