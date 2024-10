Hockey : les Condors triomphent face à Longueuil grâce à un but en fin de match

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont arraché une victoire serrée de 3-2 contre le Collège Français de Longueuil lors d’un match disputé ce vendredi 4 octobre.

C’est un but en avantage numérique de Marc-Antoine Belzile à seulement 29 secondes de la fin qui a scellé le sort de la rencontre, offrant ainsi aux Condors une victoire bien méritée devant leurs partisans.

Dès les premières minutes de la première période, les Condors ont pris l’avantage. Xavier Labbé a ouvert le score à 1:22, sur des passes de Mathys Lapointe et Jérémy Roy, donnant ainsi une bonne impulsion à son équipe. Cette avance, acquise tôt dans le match, a permis aux locaux de prendre confiance face à un adversaire coriace. Ils garderont cette avance jusqu'à la troisième période.

Le dernier engagement a réservé son lot de rebondissements. Longueuil a égalisé à 9:10 grâce à un but de Charles Thomassin, mais les Condors ont rapidement repris les devants à 14:01 avec un filet d’Andy Gagné, assisté de Maxime Poirier. La réplique du Collège Français n’a pas tardé : Louis Dumais a ramené les deux équipes à égalité quelques minutes plus tard.

C’est finalement en avantage numérique, que Marc-Antoine Belzile a inscrit le but décisif, bien alimenté par Alexis Houle et Maxime Poirier. Ce but en toute fin de match a permis aux Condors de repartir avec la victoire.

Les Condors poursuivront leur saison régulière ce samedi soir à Beauceville, où ils recevront les Cobras de Terrebonne.