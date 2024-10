Simon Leblanc remporte le marathon de Québec pour la deuxième année consécutive

Le Beauceron Simon Leblanc continue de performer dans sa discipline, en allant chercher la première place au marathon Beneva de Québec ce dimanche 6 octobre, la deuxième de sa carrière après sa victoire lors de l'édition 2023.

En effet, le professeur originaire de Saint-Prosper était de nouveau au départ de la course des 42,2 kilomètres, qu'il a réussi à parcourir en un temps de 2 h 29 min 07 s.

Malgré un temps un peu plus long par rapport à la précédente édition, le Beauceron a été le premier à franchir à passer la ligne d'arrivée avec 2min23 d'avance sur le deuxième, David Savard Gagnon, et plus de 4 minutes sur le troisième, Anthony Larouche.

Pour rappel, en 2023, Simon Leblanc avait complété les marathons de Montréal et Québec en seulement une semaine, un véritable exploit.