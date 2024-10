Antony Auclair est le nouvel héros d'une bande dessinée

L'ex-joueur de football professionnel de Notre-Dame-des-Pins, Antony Auclair, est le nouvel héros de la toute dernière bande dessinée de l'organisme Sport'Aide.

Ainsi, les jeunes pourront découvrir le parcours de l'athlète dans Les aventures d'Antony, qui a été lancé ce matin lors d'une conférence de presse, au PEPS de l'Université Laval, à Québec.

Le directeur général de l'organisation, Sylvain Croteau, explique qu'il s'agit d'un superbe outil pour engager la conversation entre les enfants et les adultes sur des enjeux importants tout en développant la relation parent-enfant. D'ailleurs, le Beauceron n'a pas été choisi au hasard : « Une année ou deux avant qu'on sollicite Antony, il y avait eu un reportage à Radio-Canada où Antony confiait qu'il avait subi de l'intimidation à son école, ça ça nous avait touché. On avait aimé de quelle manière Antony en avait parlé, ça nous avait touché. On s'était dit quelqu'un de la région de Québec et à ce moment il était aussi dans la NFL. Il avait du rayonnement et il en a encore aujourd'hui, mais à cette époque c'était encore plus important. Alors ce rayonnement et sa personnalité aussi et son intérêt qu'il nous a démontré au moment où on lui en a parlé, c'était clair que l'on pouvez travailler ensemble », ajoute M.Croteau.

L'homme du jour apprécie beaucoup cette collaboration, car le développement des jeunes autant sur le terrain qu'en dehors lui tient grandement à coeurs. Il explique que même s'il a répondu à des messages et appels privés des jeunes, il a l'impression qu'avec l'organisme, il peut atteindre un plus grand nombre. « Lorsque Sport’Aide m’a proposé de joindre son équipe et d’être personnifié dans des bandes dessinées, je savais que je devais accepter cette invitation. Pourquoi? Parce que je jugeais essentiel d’unir ma voix à celles de Cindy Ouellet, Geneviève Jeanson et Justin St-Pierre pour contrer les comportements qui entachent malheureusement l’expérience de nos jeunes ».

De retour à la maison

Antony avait annoncé sa retraite du football professionnel en février de cette année. Au plus grand bonheur de sa famille, il a rejoint l'équipe d'entraîneur de l'équipe de football le Rouge et Or de l'Université Laval pour cette saison. Mentionnons que les membres de sa famille, de sa mère à sa grand-mère, se sont d'ailleurs déplacés de la Beauce pour participer au lancement de la bande dessinée aujourd'hui au PEPS de l'Université Laval à Québec.

Il partage à notre journaliste que cela lui fait le plus grand bien d'être de retour à la maison ayant eu l'impression dans les dernières années d'être toujours dans ses valises entre Tempa, Houston et Québec. Maintenant, il a une « base solide ».

Une présence en Beauce bientôt

Bien que son principal travail est à Québec, Antony est sur des projets de flag football en Beauce et a le désir de faire des camps pour regrouper des jeunes de la région. Alors, il est certain que l'on continuera à le voir à se dédier à sa région de naissance.

Le directeur général indique que le lancement officiel de la bande dessinée se déroulera dans trois semaines, et ce , dans l'ancienne classe primaire de l'ex-joueur à l'école l'Éco-Pin à Notre-Dame-des-Pins. C'est sous les yeux de son ancienne enseignante qu'il échangera avec les jeunes et il ne se cache pas qu'il a bien hâte à ce moment même si cela risque d'être assez spécial après toutes ces années.

La bande dessinée est maintenant disponible à l'achat en ligne sur le site Internet de Sport'Aide.