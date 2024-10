La LHCS repart sur les chapeaux de roue

La 13e saison de la Ligue de hockey Côte-Sud s’est entamée ce week-end avec la tenue des quatre premiers affrontements de la saison régulière 2024-2025.

C’est par centaines que les gens ont assisté aux quatre rencontres au programme, les spectateurs ayant droit dès le départ à un spectacle de qualité.

Le Giovannina de Sainte-Marie, champion de la saison 2023-2024 et des dernières séries éliminatoires, cherchera à répéter son exploit alors que les sept autres équipes du Circuit Samson chercheront à les déloger des grands honneurs. Quatre matchs étaient au menu de cette première fin de semaine d’activités, soit trois le vendredi 4 octobre et un le samedi 5 octobre.

Victoire du Pavage Jirico

C’est au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli que se sont donné les premiers coups de patin de cette saison 2024-2025, le Pavage Jirico prenant la mesure des Hunters de Saint- Prosper par la marque de 6-3.

Les locaux ont débuté la rencontre en force en inscrivant les deux premiers buts de la saison en première période : Émile Lambert a inscrit le premier but de cette nouvelle saison à 3:51, Frédérick Dionne doublant l’avance des locaux à 14:34.

Les Hunters ont répliqué dès le retour sur la glace en deuxième, créant l’égalité par l’entremise

de William Poulin (3:51) et Hugo Hébert à 7:12. Les locaux ont toutefois repris leur avance de deux buts avant la fin de l’engagement : Nicolas Egan Dionne a dans un premier temps profité

d’un avantage numérique pour redonner l’avance au Pavage Jirico à 10:57, puis Zacharie Hébert a porté la marque 4-2 à 16:43.

Tenaces, les Hunters ont de nouveau rétréci l’écart à un seul but lorsque Nathaniel Doyon, aidé de Cédric Poulin qui amassait une 3 e passe pour les siens, portait la marque 4-3 à 11:12. Julien Hébert a scié les jambes des visiteurs en marquant le 4 e but des locaux moins d’une minute plus tard, soit à 12:03, Édouard Ouellet complétant la marque dans un filet désert à 42 secondes de la fin.

La victoire est allée à Félix-Antoine Leblond qui a repoussé 24 des 27 tirs dirigés vers lui, le

revers allant à la fiche de Marc-André Huppé.

Les Éperviers commencent du bon pied

Pendant ce temps à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers recevaient la visite du Décor Mercier de Montmagny dans une rencontre serrée qui s’est décidée en troisième période, les locaux inscrivant trois buts sans réplique en route vers un gain de 6-4.

Tyler Cantin a été la grande vedette de cette rencontre avec trois buts et une aide. Quatre buts ont été inscrits en première, chaque équipe marquant à deux reprises. Olivier Coulombe a donné les devants au Décor Mercier à 10:51, Tyler Cantin répliquant à 12:40. Pierre-Luc Dion a porté la marque 2-1 en faveur des visiteurs avec un but sans aide à 17:28, Cantin répliquant avec son 2 e filet de l’engagement en profitant d’un avantage numérique à 17:56.

Le Décor Mercier s’est imposé en deuxième avec deux buts contre un seul pour les Éperviers. Olivier Coulombe, avec son deuxième du match lui aussi, a redonné les devants aux siens à 6:37, mais Markorel Caron a créé l’égalité à 13:03, complétant une manœuvre de Tyler Cantin

qui amassait un troisième point. Un filet de Sammy Dubois en avantage numérique à 16:56 a permis au Décor Mercier de retraiter au vestiaire avec une avance de 4-3, mais comme on le mentionnait précédemment, les Éperviers ont fait plaisir à leurs partisans en marquant trois buts sans réplique en troisième.

Zackary Lamontagne a tout d’abord créé l’égalité avec un but sans aide à 8:07 puis 13 secondes plus tard, Cantin inscrivait son troisième de la rencontre. Charles Bergeron a complété la marque à 19:28.

Le Giovannina s’impose à Saint-Joseph

Dans la troisième rencontre de la soirée présentée devant 475 spectateurs au Centre Frameco

de Saint-Joseph, les champions défendants, le Giovannina de Sainte-Marie, ont bien entamé la défense de leur titre en prenant la mesure du Familiprix par la marque de 4-2.

Après que Samuel Landry eut donné les devants aux visiteurs en avantage numérique à 7:25, les locaux ont fait plaisir à leurs partisans en inscrivant deux buts sans réplique pour terminer l’engagement avec un avantage de 2-1. Jonathan Goulet a répliqué à Landry en égalisant la marque à 8:06, puis Raphaël Breton a donné l’avance au Familiprix à 10:48.

Un seul but a été inscrit en deuxième alors que Jacob Roy profitait d’un avantage numérique à

9:27 pour créer l’égalité 2-2. Les visiteurs se sont assuré la victoire en troisième avec deux butssans réplique: Christophe Nadeau a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 8:48,

Nicolas Létourneau complétant la marque à la faveur d’un avantage numérique à 12:07. Le Giovannina a dominé 40-31 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de Jean-

Philip Fecteau.

Les Mercenaires triomphent à Saint-Damien

Cette première fin de semaine d’activités prenait fin le samedi 5 octobre à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien.

Le Plastiques Moore ouvrait sa saison locale en recevant les Mercenaires de Lotbinière. Tirant de l’arrière 2-0 après 20 minutes de jeu, les visiteurs ont pris le contrôle de la rencontre par la suite, signant un gain sans équivoque de 5-2.

Le Plastiques Moore a amorcé la rencontre en force, inscrivant deux buts en première moitié d’engagement : Xavier Martel sans aide à 7:58 et Tristan Laflamme, à 9:23, ont inscrit les deux

buts des locaux lors de l’engagement initial, les locaux se sortant par la suite d’un désavantage numérique de deux hommes.

Les Mercenaires ont répliqué avec deux buts rapides de Jordan Hewey et Mickaël Bélanger, à 7:07 et 8:32 en période médiane, poursuivant dans la même veine avec trois autres buts sans réplique en troisième, en route vers cet important premier gain. Alexandre Fortier a inscrit le but victorieux dès la 52 e seconde de jeu puis Mickaël Bélanger, avec son deuxième du match, a inscrit le but d’assurance à 9:51. Jason Bêty a complété la marque à 13:37. Soulignons la belle performance de Mickaël Bélanger qui a amassé quatre points lors de cette rencontre pour les Mercenaires.

Prochains matchs

Maintenant que la glace est cassée, la saison 2024-2025 se poursuivra le week-end prochain avec la tenue de cinq rencontres. Le vendredi 11 octobre, ce sera au tour du Décor Mercier, du

Giovannina de Sainte-Marie et des Mercenaires de Lotbinière d’ouvrir leurs calendriers locaux.

Montmagny recevra Saint-Joseph à 20 h 30 puis à 20 h 45, Sainte-Marie recevra les Hunters de Saint-Prosper. Enfin, Saint-Charles se rendra à l’aréna de Saint-Gilles pour se mesurer aux Mercenaires à compter de 21 h. Saint-Damien recevra Saint-Jean-Port-Joli à compter de 19 h 30 le samedi 12 octobre puis à 20 h, les Hunters ouvriront leur saison locale en recevant Montmagny au Centre récréatif Desjardins.

Source : Serge Lamontagne, relationniste