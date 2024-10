Football: défaite des Dragons devant les Centurions

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont fait font bonne figure sur la route, contre les Centurions de la Polyvalente Deux-Montagnes, malgré une défaite de 45 à 13.

En début de match, les Centurions recouvrent un botté court et inscrivent le touché quelques jeux plus tard. Après une belle série offensive qui amène les Dragons à la porte des buts, le quart-arrière Émile Marois rejoint Lucas Roy pour le touché. Les unités spéciales des Georgiens tentent à leur tour un botté court qu’ils réussissent à recouvrir, mais l’offensive n’est pas en mesure d’en profiter.

Au début du deuxième quart, les Centurions inscrivent un touché en plus d’une transformation de deux points. Par la suite, l’unité défensive des Dragons connaît ses meilleurs moments de la saison. Mathis Bourque effectue d’abord une interception, puis dès la séquence offensive suivante des Centurions, il force un échappé qui est recouvert par son coéquipier Emerick Fournier. L’offensive des Dragons ne rate pas cette occasion. Jossua Vallerand attrape une passe de touché de 36 verges, mais les Dragons manquent leur botté de précision pour la transformation. C’est 14-13 en faveur des Centurions à la mi-temps et la panique s’installe chez l’équipe qui trône au sommet du classement.

Malheureusement, les Dragons ne réussissent pas à reproduire leur performance en deuxième demie. La défensive n’est pas en mesure d’arrêter le jeu au sol de l’équipe adverse et concède 31 points aux Centurions. Alors qu’en offensive, les pénalités empêchent les Dragons de progresser sur le terrain et d’inscrire de nouveaux points au tableau indicateur.

En dépit des 45 points accordés aux Centurions, la défensive des Dragons a connu un bon match, remportant la bataille des revirements. Éli Bégin a intercepté une passe pour les Dragons, en plus de l’interception et de l’échappé forcé par Mathis Bourque. Emerick Fournier, qui a recouvert l’échappé forcé par son coéquipier, a ajouté quatre plaqués solos, deux sacs du quart et trois plaqués pour perte à sa fiche. Mathéo St-Hilaire et Benjamin Ladouceur ont également chacun récolté un sac du quart et un plaqué pour perte.

« Nous avons connu notre meilleur match comme équipe contre l’équipe qui est numéro 1 au classement. L’offensive a eu sa plus grande production de points de la saison, la défensive a forcé trois revirements et les unités spéciales ont recouvert un botté court. » explique l’entraîneur-chef, Carl Dallaire, en ajoutant que son équipe affiche une belle progression en vue du reste de la saison.

Le prochain match des Dragons aura lieu ce vendredi 11 octobre à 19 h 30, au terrain de la Cité étudiante, alors qu’ils recevront les Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois.

Source : Philippe Gagnon-Proulx, responsable des communications