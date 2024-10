La Série ACT LMS Québec sera de retour en 2025

Les responsables de la Série ACT LMS Québec en courses automobiles viennent d'annoncer son retour pour la saison 2025.

Actuellement, des courses sont prévues à l'Autodrome Chaudière et à l'Autodrome Montmagny. Cette nouvelle saison promet d'apporter une compétition encore plus équitable et excitante pour les pilotes et les amateurs.

L’équipe de la série profitera des prochaines semaines pour dresser le bilan de la saison 2024 et apportera les ajustements nécessaires afin de clarifier certains éléments de la procédure de course. L’affiliation avec la Série ACT U.S. sera maintenue. Des échanges entre les deux promoteurs sont déjà amorcés à cet effet.

Sous la direction d’Howard Romanado, la série se modernise pour répondre aux attentes des amateurs de course automobile et des équipes tout en renforçant son engagement envers la sécurité et l’équité. Ces mises à jour permettront non seulement de dynamiser l’action en piste, mais aussi d’assurer des courses plus serrées et spectaculaires tout au long de la saison. « Les équipes du Québec souhaitent une plus grande transparence dans la gestion de la règlementation mécanique et c’est ce que nous tenterons de clarifier dans les meilleurs délais », ajoute le promoteur.

Les événements présentés mettront en vedette les équipes les plus compétitives de la province, qui s'affronteront pour décrocher le championnat de la Série ACT LMS Québec. Les amateurs de sport automobile peuvent s’attendre à des courses intenses, des duels mémorables et une ambiance électrisante sur les circuits emblématiques du Québec.

Howard Romanado se dit enthousiaste devant l’effervescence suscitée par l’annonce du renouvellement de l’entente par les deux pistes majeures du Québec. « Nous avons des projets plein la tête et certains d’entre-deux verront le jour dans les prochains mois en vue de la saison prochaine », précise le promoteur. Il remercie au passage les dirigeants des deux pistes pour leur confiance renouvelée.

Cette association entre ces trois organisations consolide l’effort déployé dans les deux dernières années afin d’offrir un spectacle de qualité et une occasion en or pour les équipes Late Model de courir sous une même sanction et une règlementation uniforme.

La prochaine activité de la Série ACT LMS XPN World 2024 se tiendra le 10 novembre prochain avec son gala de fin de saison. Les détails des dates et des événements seront dévoilés prochainement.