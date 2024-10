Condors football: trois intronisations au Temple de la renommée

Courtoisie | Cégep Beauce-Appalaches

Parmi les participants à l'intronisation au Temple de la renommée, on retrouvait, de gauche à droite, Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante du CBA, l'abbé Laval Bolduc, premier directeur général du cégep et acteur clé de sa création, Caroline Bouchard, directrice générale actuelle de l'établissement, et Jean Guay, ancien collègue et ami proche de Marc Labbé, qui a reçu la photo commémorative en son honneur.