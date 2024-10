Compétition de cross-country au primaire: près de 950 élèves ont participé

Près de 950 élèves de la 3e à la 6e année du primaire des écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), se sont regroupés sur le terrain Grande-Allée (soccer) et au Domaine Taschereau - Parc Nature de Sainte Marie-de-Beauce pour participer à une compétition de cross-country, qui s'est déroulée le samedi 28 septembre dernier.

Ce grand rassemblement avait pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires.

Rappelons que les élèves compétitionaient dans deux catégories soit Novice (3e année et 4e année) et Moustique (5e année et 6e année). Pour la catégorie Moustique, les dix premières filles et les dix premiers garçons représenteront le CSSBE au championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec qui se tiendra ce dimanche 20 octobre au Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Lors de l’événement, des bannières d’équipe ont également été remises à des écoles. Les établissements gagnants sont :

Catégorie Novice féminin (1 km)

1- L’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins

2- D’Youville-Lambert de Saint-Joseph-de-Beauce

3- Barabé-Drouin de Saint-Isidore

Catégorie Moustique féminin (2 km)

1- Deux-Rives (Lacroix) de Saint-Georges

2- Notre-Dame de Saint-Elzéar

3- L’Aquarelle de Saint-Bernard

Catégorie Novice masculin (1 km)

1- L’Aquarelle de Saint-Bernard

2- Maribel de Sainte-Marie

3- Monseigneur-Fortier de Saint-Georges

Catégorie Moustique masculin (2 km)

1- L’Aquarelle de Saint-Bernard

2- Kennebec de Saint-Côme-Linière

3- Monseigneur-Feuiltault de Sainte-Marie

Le comité organisateur tient à remercier les parents qui se sont déplacés pour encourager les athlètes ainsi que les éducatrices et éducateurs physiques des écoles participantes qui ont accompagné les jeunes dans leur préparation.