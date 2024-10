Forte opposition pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis sont demeurés invaincus après leur 12e match cette saison, au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Dans une rencontre qui ressemblait à une partie des séries, les lévisiens ont défait les Vikings de Saint-Eustache par le pointage de 4 à 2 hier soir, devant une foule de 690 spectateurs.

Les locaux ouvrent le pointage à 17:16 lorsque Charles-Albert Pouliot bien placé à l’embouchure du filet, marque son 12e but de la saison. La troupe de Pier-Luc Giguère double son avance en fin de période. Cette fois-ci, lors d’un bel échange à 3, Malyk Côté inscrit son 3e but de la campagne en avantage numérique. Dereck Asselin et Charles-Albert Pouliot ont des aides sur le but. Malgré que Proulx n’ait reçu que 3 lancers pendant la première période, il s’est dressé devant l’adversaire lors d’un échappée.

Les Chevaliers portent la marque à 3-0. Le but vient du bâton de Cohen Paquet. Le tir du défenseur trouve le fond du filet à 15:03 en deuxième période. Les visiteurs se sont montrés plus menaçants mais les défenseurs ont bien travaillé devant Antoine Proulx en faisant dévier plusieurs rondelles.

Les représentants de Chaudière-Appalaches sautent sur la patinoire en avance de 3 buts en troisième période. Les joueurs de Pier-Luc Giguère étaient en plein contrôle du match. Ils avaient limité leurs adversaires à 11 lancers au but après deux périodes. Alors qu’il ne restait que 10 minutes à jouer, le match a bien failli basculer en faveur des Vikings. Le défenseur des Chevaliers, Cohen Paquet, écope d’une pénalité de 5 minutes. Les visiteurs en profitent et marquent leur premier but. Comble de malheur, une autre pénalité est décernée aux lévisiens. Ils devront se défendre à 5 contre 3 pendant 1:22. L’entraîneur adverse y va d’audace et retire son gardien pour jouer à 6 contre 3. Sa stratégie porte fruit quand Émile Leroux reprend un retour de lancer et rétrécie l’écart à un but.

Après ce but, au tour des visiteurs d’écoper d’une pénalité, mais les Chevaliers sont incapables de marquer. Ces derniers se butent au gardien Dereck Brouillard. Avec une minute à jouer, l’entraîneur retire une 2e fois son gardien mais cette fois-ci cela ne fonctionne pas car Émerik Paris marque dans un filet désert.

À souligner l’excellent travail du gardien des Vikings car il a fait face à 43 lancers. Il a d’ailleurs été nommé la 2e étoile du match.

Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, Charles-Albert Pouliot (Chevaliers), Dereck Brouillard (Vikings) et Jacob Boucher (Chevaliers).

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le vendredi 25 octobre à 19 h 30, alors que les Riverains du Collège Charles-Lemoyne seront les visiteurs.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA