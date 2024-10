Les Chevaliers l’emportent face au Phénix 

Les Chevaliers amorçaient un court voyage de deux parties sur la route. Hier, le Phénix du Collège Esther-Blondin les attendait pour disputer la victoire du côté de Lachenaie.

C’est la recrue Ryan Gagné qui obtient le départ pour Lévis alors que pour le Phénix, Izaac Roy est le gardien partant pour les locaux.

Les Chevaliers veulent sortir vainqueurs de cette partie et continuer leur séquence victorieuse. C’est une première période fructueuse pour Lévis alors que le vétéran Charles-Albert Pouliot déjoue Roy après seulement 1 :39 de joués. Il faut attendre en fin de période pour revoir une équipe s’inscrire à la feuille de pointage. Entre-temps, Gabriel Comtois sert une violente mise en échec par-derrière au numéro 8 de Lévis ce qui lui coûte la partie et Lévis obtient une attaque à cinq pour 5 minutes. Dereck Asselin inscrit deux buts en l’espace de 50 secondes et permet aux Chevaliers de retourner vers le vestiaire avec une avance de 3 buts. Les lancers sont de 11 pour Lévis alors que le Phénix en dirige 7.

De retour au 2e engagement avec un avantage numérique, les Chevaliers ne peuvent en ajouter. À 7 :55, à nouveau avec l’avantage d’un homme, Félix Grenier y va d’un bel échange de rondelle avec Samuel Thibault ce qui permet d’ajouter un filet à la fiche de Grenier. Quelques instants plus tard, Charles-Antoine Dubé inscrit son 10e de la campagne suite à un tir parfait. Après 40 minutes de jeu, 5-0 Lévis.

Une troisième période moins glorieuse pour Lévis alors qu’ils ont perdu du rythme et le Phénix dirige 17 lancers vers Ryan Gagné. À 6 :56, Charles-Albert Pouliot glisse une rondelle laissée abandonner et y inscrit son 14e de la saison. Tout porte à croire que Gagné signera son premier jeu blanc dans le circuit Lévesque sauf que Augustin Allard enfile l’aiguille, ce qui sera le seul but du Phénix en ce 20 octobre.

La marque finale, 6-1 Lévis

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers: Charles-Albert Pouliot, Dereck Asselin et Charles-Antoine Dubé.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu aux portes du Bas Saint-Laurent alors qu’ils joueront au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup mercredi prochain dès 19h. Pour ce faire, leurs adversaires seront les Albatros du Collège Notre Dame.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis